Головин про 2:1 с «Барсой»: «Приятно победить такого соперника. «Монако» мог выиграть крупнее, были возможности забить еще»

Александр Головин считает, что «Монако» мог крупнее обыграть «Барселону».

Встреча Лиги чемпионов закончилась победой «Монако» со счетом 2:1. На 11-й минуте прямую красную карточку получил игрок «Барселоны» Эрик Гарсия. Головин появился на поле после перерыва.

«Конечно, Лига чемпионов – это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником, как «Барселона».

Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка.

Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над «Барселоной», – сказал хавбек «Монако».

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