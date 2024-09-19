«Ну вот и саснула Барса». Легендарному посту Головина уже 12 лет

«Классика».

У сегодняшней встречи «Монако» и «Барселоны» есть малоизвестный подтекст. Мемный пост суперзвезды монегасков Александра Головина из далекого 2012-го! Сегодня он выйдет против команды, которую, кажется, давно не любил.

Головин так отреагировал на поражение «Барсы» в класико. Распространил ВГИК

15-летний Александр Головин (16 стукнуло через месяц после поста) написал эту фразу после поражения «Барселоны» от «Реала» в чемпионате Испании 21 апреля 2012-го: 1:2 на «Камп Ноу». «Реал» вел в счете большую часть матча. Сначала забил Сами Хедира, а после ответного от Алексиса Санчеса – Криштиану Роналду.

Утром Головин написал в ВК. Запись на странице до сих пор – у нее 6 тысяч лайков и больше 3 тысяч репостов.

Через пару дней Головин опубликовал еще один пост, но позже удалил.

Мем завирусился в паблике ВГИК и набрал популярность еще в январе 2020-го. С тех пор часто появлялся после поражений каталонцев в важных матчах.

Например, в январе 2021-го от «Атлетика» в финале Суперкубка Испании, месяц спустя после 1:4 от «ПСЖ» в первом матче 1/16 финала ЛЧ-2020/21, в апреле того же года – после поражения в класико от «Реала». И всегда с подписью «Классика».

Иногда миксовали с другим контентом.

Поначалу такие посты выходили стабильно раз в несколько месяцев, а потом шутка иссякла. ВГИК ее не использовал с ноября 2023-го.

«Барса» думала о трансфере Головина

Открытой нелюбви к «Барселоне» полузащитник никогда не проявлял.

Более того: шесть лет назад каталонцы даже могли купить Головина – после четвертьфинала Лиги Европы с ЦСКА и сверхуспешного ЧМ-2018. Но сомневались, сможет ли он адаптироваться к жизни в другой стране, не зная испанского.

Александр был сдержан: «Сейчас могут называть любой клуб. Конечно, я читал об этом [об интересе]. Но отношусь нейтрально».

В сентябре 2019-го полузащитник допустил возможный переход в «Барселону» и сказал, что от такого предложения невозможно отказаться.

В 2023-м Головин включил «Барсу» в список клубов, куда бы перешел без раздумий: «Один [клуб мечты] не смогу назвать, могу несколько. Не мечты, а куда бы я перешел без раздумий – тяжело сказать, что это мечта.

Это «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Бавария», «Сити» – наверное, все».

Хотя сам Александр, судя по ранним фотографиям на странице, болеет за «Реал».

Но гораздо популярнее его сделал принципиальный соперник мадридцев.

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Фото: Gettyimages /Julian Finney; IMAGO/Moritz Mueller/Global Look Press