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«Барса» начудила и проиграла, кипер «Арсенала» шедеврально спас, «Байер» уничтожил. Главное в ЛЧ

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Головин был прав.

Только самое яркое в третий день первого тура Лиги чемпионов.

«Байер» разнес «Фейеноорд» за тайм. Алонсо пришел крушить и в ЛЧ?

Так выглядит доминация с самого старта: «Байер» вернулся в Лигу чемпионов после большой паузы и сразу показал, что на многое готов. Разгромили «Фейеноорд» на выезде очень быстро. Флориан Виртц на 4-й минуте начал, а в свои ворота немецкий кипер Тимон Велленройтер на 44-й закинул уже четвертый мяч. В промежутке Джереми Фримпонг раздал два ассиста за шесть минут. Так много любопытного за один первый тайм.

● Хаби Алонсо начал как тренер в ЛЧ с такого разгрома – можно ли было придумать лучше? Еврокубковый опыт у него уже приличный, в прошлом сезоне был финал Лиги Европы. Забавно, что год назад в первом туре ЛЕ «Байер» тоже выиграл 4:0, тоже с ранним победным голом Виртца – у шведского «Хэкена».

● Виртц – первый немец в истории с двумя голами в дебютном матче Лиги чемпионов. А еще теперь автор самого быстрого лигочемпионского гола в гостях за «Байер».

Отдельный режим наслаждения – предголевой пас Виктора Бонифасе, когда Алекс Гримальдо забивал второй. Нигериец всех обманул и отдал не той ногой, которой замахивался. Партнеры еще в пару движений довели до забитого.

Как говорится, спасибо, что в штанах.

«Байер» во втором туре примет «Милан», а «Фейеноорд» поедет к «Жироне».

«Барселона» все сразу испортила: проиграли «Монако» Головина с удалением на 10-й минуте

«Барса» придумала себе проблем очень быстро: на 10-й минуте прямую красную получил Эрик Гарсия. Причем подставил его Марк-Андре Тер Стеген, защитнику пришлось фолить на Такуми Минамино после ошибочного паса вратаря, от которого сам Гарсия зачем-то уворачивался. Даже в Испании почти не спорили, что это фол последней надежды.

Причем «Монако» и наказал очень быстро: реализовали момент уже на шестой минуте большинства. Правда, вдесятером «Барса» относительно быстро отыгралась, и забил, конечно, Ламин Ямаль. Могло показаться, что подтолкнул в спину соперника перед тем, как получить мяч – но судьи не среагировали ни в игре, ни через ВАР, поэтому полностью в силе удар юного испанца с левой ноги в ближний угол. 

Удивительно: у Ямаля не рекорд. Проиграл 28 дней Ансу Фати. Второй в рейтинге юных голов в Лиге чемпионов: Фати успел забить в 17 лет и 40 дней, а Ямалю уже 17 и 68. Ансу, кстати, на последних минутах появился, впервые после аренды в «Брайтон».

Александр Головин вышел в перерыве, и победный мяч забивали уже при нем – в молниеносной контратаке. Получился выход один на один и мощнейший удар 18-летнего Джорджа Иленикены, среагировать Тер Стеген уже никак не мог.

● Иленикена к 18 годам уже мастер по «Барселоне» в ЛЧ. Его летом купили за 18+2 млн евро из «Антверпена», в декабре нигерийский форвард «Барсе» тоже забивал – и тоже был победный мяч. Сейчас на 59-й минуте вышел, на 71-й положил – теперь самый молодой гол «Монако» в ЛЧ, в 18 лет и 34 дня на 29 дней опередил Килиана Мбаппе. Дубль из ассистов у бразильца Вандерсона. Он в «Монако» уже четвертый сезон (не ветеран, как Головин, но для клуба уже немало), наконец-то дождался Лиги чемпионов – и спродюсировал оба гола «Барселоне».

● «Барса» аннулировала идеальный старт. В Ла Лиге пять побед подряд с шикарной разницей, лучше всех примеров Пепа Гвардиолы, а тут сразу первое поражение в сезоне. И соответственно первое при Ханси Флике.

Все это видел особый гость: в Монако на футболе случилось явление божества. С трибуны матч смотрел сам Майкл Джордан. Общался в том числе с боссом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

«Монако» дальше поедет в Загреб к «Динамо», у «Барселоны» теперь шанс оправдаться – с «Янг Бойз» дома.

Героический камбэк «Атлетико»: вырвали на 90-й голом ветеранов

«Атлетико» пришлось делать камбэк на последних минутах. Потому что уже на 4-й пропустили прорыв «Лейпцига», там отбить первый удар Лои Опенды у Яна Облака получилось, а Беньямин Шешко головой добил.

Правда, многолетние лидеры выручили. Антуан Гризманн сравнял еще в середине первого тайма, а вырвать победу получилось благодаря Хосе Хименесу, он на 90-й минуте идеально выпрыгнул под навес на дальней штанге и четко переправил головой.

● Гол Хименеса – уникально штучный товар. У него в среднем по карьере один гол в год, в половине из 12 сезонов Хосе не забивал вообще. А тут принес такую важную стартовую победу в Лиге чемпионов.

● Гризманн сделал 1+1 – причем уже второй раз в сезоне, снова с топовым соперником. В августе он забивал и отдавал в Ла Лиге против «Жироны», тоже команды из Лиги чемпионов.

Мадридцы полетят к «Бенфике», «Лейпциг» ждет «Ювентус». 

Турецкая победа «Бенфики» в Сербии – что за смесь? Хорош новичок, не поехавший в «Спартак»

«Бенфика» начала победой с турецким акцентом: выиграли у «Црвены Звезды» благодаря тому, что в первом тайме уже к 30-й минуте забили Керем Актюркоглу (внес из вратарской, выскочил из-за уснувшего защитника) и Оркун Кекчю (красиво положил штрафной под самую дальнюю штангу). Мяч сербов на 86-й минуте ничего не поменял. Кекчю пришел сезон назад, Актюркоглу появился только что – эти подписания и дали результат сейчас.

● Керем Актюркоглу уже вылетал из этой ЛЧ, а теперь снова играет: в августе он успел с «Галатасараем» дважды получить от «Янг Бойз», но перед дедлайном уехал в команду, которой место в общем этапе было гарантировано. Актюркоглу был близок к «Спартаку», а в итоге сразу идеально вписался в «Бенфику»: забил в обоих первых матчах, в них две победы. А ведь до этого он сделал хет-трик за сборную Турции исландцам в Лиге наций, так что у Керема пять голов за три последних матча. 

● «Бенфика» начала ЛЧ с победы лишь второй раз из восьми последних. Обыгрывали «Маккаби» из Хайфы в 2022-м, а кроме этого на таком приличном отрезке в первых турах дважды играли вничью и четыре раза проигрывали.

Португальцы теперь примут «Атлетико», «Звезда» поедет к «Интеру». 

«Брест» открыл ЛЧ победой. Благодаря путешественнику по арендам

Страдающий в Лиге 1 «Брест» (идут у зоны вылета) воспользовался приятным жребием на первый тур: в ЛЧ намного выше благодаря дебютной победе. Было бы, кстати, увереннее и спокойнее, чем 2:1, если бы не глупый момент в конце первого тайма. Там вратарь и защитник «Бреста» не совсем разобрались, и перехват прострела от кипера превратился в автогол Эдимилсона Фернандеша.

● «Брест» дебютировал в ЛЧ с победой – первым из французских клубов в XXI веке. «Ренн» в 2020-м играл вничью (с «Краснодаром»), а «Лилль» в 2001-м и «Монпелье» в 2012-м проигрывали.

● Автор победного гола тут в аренде: «Брайтон» отдал его в ЛЧ. 23-летнего сенегальского вингера Абдаллу Симу еще летом 2021-го «Брайтон» приобрел у пражской «Славии», но он постоянно ездит за практикой: «Сток», «Анже», «Рейнджерс». А вообще про Симу благодаря яркой игре за «Славию» в рубрике «Антихайп» говорил подкаст Cappuccino & Catenaccio – сразу после его и купил клуб АПЛ. 

«Брест» дальше сыграет в Зальцбурге, «Штурм» ждет у себя «Брюгге».

Райя устроил чудо: взял пенальти и добивание. Мастер 11-метровых

Момент из Бергамо – в многолетние хайлайты.

В самом начале второго тайма «Аталанта» заработала пенальти, но наткнулась на гений вратаря «Арсенала». Давид Райя не просто взял сам удар Матео Ретеги, он вытащил с линии ворот его же добивание в другом углу. Как только успел все оценить, среагировать и сложиться в противоположную сторону!

Этим сэйвом кипер сохранил 0:0.

● Давид Райя – супергерой на пенальти. С учетом послематчевых ему не забили четвертый из восьми последних ударов. Ну вот как это возможно?

● «Арсенал» впервые в сезоне не забил. После трех побед и ничьей 1:1 ничего не смогли в атаке. Тревожно, что это случилось уже на второй матч после травмы Мартина Эдегора.

После этих нулей у «Аталанты» в плане выезд к «Шахтеру», «Арсенал» будет готовиться к суперматчу с «ПСЖ».

Таблица по итогам первого тура. «Селтик» и «Спарта» – в топ-8

А «Милан», например, как проигравший в два мяча, не проходит даже в 24 команды и идет в зоне прямого вылета.

Второй тур Лиги чемпионов – возвращение к традиционным вторнику и среде, сыграют через две недели, 1-2 октября.

Сухой дебют Сафонова, герои – Энгельс, японцы и Шахин, «избранный» ноунейм надерзил. Главное из ЛЧ в среду

9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное из ЛЧ во вторник

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Florencia Tan Jun; East News/Miguel MEDINA / AFP, Amir Hamzagic / ANADOLU / Anadolu via AFP, IPA Sport, Rogerio Moroti; IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press

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