Онопко собрал идеального игрока сборной России: левая нога – Колыванов, Алексей Миранчук; правая – Пятницкий, Карпин; скорость – Цымбаларь, Пиняев; интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин
Виктор Онопко собрал идеального игрока сборной России.
«Левая нога – Колыванов, но у него обе были идеальные. Алексей Миранчук и Колыванов. Правая нога – Пятницкий, Карпин. Физические данные – Никифоров, Глебов, Баринов.
Скорость – Цымбаларь, Пиняев. Скорость в штрафной – Бесчастных. Интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин. Удар – Никифоров, Антон Миранчук, Уткин», – сказал экс-тренер ЦСКА и ныне помощник главного тренера сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РФС
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