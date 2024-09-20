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  • Онопко собрал идеального игрока сборной России: левая нога – Колыванов, Алексей Миранчук; правая – Пятницкий, Карпин; скорость – Цымбаларь, Пиняев; интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин
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Онопко собрал идеального игрока сборной России: левая нога – Колыванов, Алексей Миранчук; правая – Пятницкий, Карпин; скорость – Цымбаларь, Пиняев; интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин

Виктор Онопко собрал идеального игрока сборной России.

«Левая нога – Колыванов, но у него обе были идеальные. Алексей Миранчук и Колыванов. Правая нога – Пятницкий, Карпин. Физические данные – Никифоров, Глебов, Баринов.

Скорость – Цымбаларь, Пиняев. Скорость в штрафной – Бесчастных. Интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин. Удар – Никифоров, Антон Миранчук, Уткин», – сказал экс-тренер ЦСКА и ныне помощник главного тренера сборной России. 

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал РФС
logoЛокомотив
logoРостов
logoВладимир Бесчастных
Игорь Ледяхов
logoпремьер-лига Россия
logoСьон
logoСборная России по футболу
logoИгорь Колыванов
logoИгорь Добровольский
logoИлья Цымбаларь
logoВиктор Онопко
logoВалерий Карпин
logoАндрей Пятницкий
logoЮрий Никифоров
logoАлексей Миранчук
logoАнтон Миранчук
logoДмитрий Баринов
logoАлександр Головин
logoДаниил Уткин
logoДанил Глебов
logoСергей Пиняев
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