Виктор Онопко собрал идеального игрока сборной России.

«Левая нога – Колыванов, но у него обе были идеальные. Алексей Миранчук и Колыванов. Правая нога – Пятницкий, Карпин. Физические данные – Никифоров, Глебов, Баринов.

Скорость – Цымбаларь, Пиняев. Скорость в штрафной – Бесчастных. Интеллект – Добровольский, Ледяхов, Головин. Удар – Никифоров, Антон Миранчук, Уткин», – сказал экс-тренер ЦСКА и ныне помощник главного тренера сборной России.