Гюндоган о времени в «Барсе»: «Тяжелый, но отличный опыт. Исполнил детскую мечту. Мы ничего не выиграли, но я ни о чем не жалею»

Илкай Гюндоган вспомнил время в «Барселоне».

«Знаете, я думаю, что провел там успешное время. Помимо всего прочего, я играл за одну из самых больших команд в мире. Исполнил детскую мечту – играл за «Барсу» и носил эту эмблему.

Может, люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона у нас было 85 очков, что всего на три меньше, чем в предыдущем году в победном чемпионате.

Нам противостоял сложный соперник – «Реал». Чувствовал себя очень привилегированным, играя за «Барселону». При других обстоятельствах, возможно, все сложилось бы иначе.

Это был тяжелый, но в то же время отличный опыт. Так что я ни о чем не жалею», – сказал хавбек «Ман Сити».