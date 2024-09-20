Гюндоган о времени в «Барсе»: «Тяжелый, но отличный опыт. Исполнил детскую мечту. Мы ничего не выиграли, но я ни о чем не жалею»
Илкай Гюндоган вспомнил время в «Барселоне».
«Знаете, я думаю, что провел там успешное время. Помимо всего прочего, я играл за одну из самых больших команд в мире. Исполнил детскую мечту – играл за «Барсу» и носил эту эмблему.
Может, люди посмотрят на прошлый сезон и подумают, что мы ничего не выиграли. Это правда. Но если посмотреть на то, как мы выступали, то в конце сезона у нас было 85 очков, что всего на три меньше, чем в предыдущем году в победном чемпионате.
Нам противостоял сложный соперник – «Реал». Чувствовал себя очень привилегированным, играя за «Барселону». При других обстоятельствах, возможно, все сложилось бы иначе.
Это был тяжелый, но в то же время отличный опыт. Так что я ни о чем не жалею», – сказал хавбек «Ман Сити».
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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