«Сити» и «Интер» не сыграли в полную силу. Повод волноваться из-за формата?
Быстрые мысли Лукомского.
Главный матч первого тура ЛЧ «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0) получился не очень ярким. Для обеих команд он вторичен: у «Сити» в выходные – «Арсенал», у «Интера» – миланское дерби.
Симоне Индзаги даже поберег Лаутаро Мартинеса, Генриха Мхитаряна и Бенжамена Павара. Эконом-режим команда Пепа Гвардиолы сводился к выбору нужного ритма и нежеланию повышать скорости.
При прочих равных при столкновении лучших команд Англии и Италии ждешь большего, но на пару вещей можно было полюбоваться даже в такой странной встрече.
Первая – атака «Сити» на 69-й минуте. Чудесная комбинационная вспышка. Хозяевам удалось разыграть мяч внутри штрафной на максимально ограниченном пространстве. Архитектор атаки – великолепный Илкай Гюндоган.
Вторая – магнетизм Джека Грилиша. Ну вы же тоже соскучились? Его уровень можно оценивать по-разному, но ведь эстетическое удовольствие от игры зашкаливает. Собирал вокруг себя соперников и фолы – моментами даже выигрывал сольную битву против стерильности, которая всех вокруг устраивала.
Третья – безупречность схемы «Интера» при обороне на своей трети. 5-3-2 с ультракомпактностью, идеальными смещениями и готовыми пахать сверх нормы исполнителями:
Этот бетон в совокупности с нежеланием тренеров менять динамику и взвинчивать темп определил характер матча.
«Сити» пытался взломать блок «Интера» в 3-1-5-1. При владении в чужой опорной возникало три десятки (одна из них – приходящий с фланга защиты Рико Льюис) – новый любимый прием Пепа.
Но в центре все было перекрыто – даже такое насыщение не помогало. Угроза рождалась, только когда Кевин де Брюйне или Бернарду Силва сваливались на фланги, где хотя бы могли свободно получать мяч – и что-то зачинать.
Только тогда их слегка теряли, пускай не в самой опасной зоне, но они могут угрожать даже оттуда. У КДБ кое-что получалось. После его травмы поменялись исполнители (теперь на его месте действовал Гюндо), но не суть.
Обратная сторона такой схемы «Сити» при владении – уязвимость к контратакам. В прошлом сезоне Пеп предпочитал структуру 3+2 в первой стадии, что давало больше контроля. Теперь – 3+1. «Интер» опасно убегал даже из очень глубокой стартовой позиции, но не всегда находилось лучшее решение на чужой трети:
Такая динамика наблюдалась почти до конца. У «Сити» только один неочевидный источник для обострения. У «Интера» есть возможность убегать, но для этого нужно преодолевать огромное расстояние, что частично гасит изначальное выгодное соотношение.
«Сити» не пробовал пробиваться через бетон в центре, опасаясь потерь в неприятных зонах. «Интер» не начал действовать смелее, опасаясь, что тогда Эрлинг Холанд накажет на пространстве. Риски могли сделать рисунок более открытым в обе стороны, но никто не решался.
В финальные минуты проявился больший упор на навесы от «Сити», что вместе с блестящими открываниями Гюндогана дало хорошие моменты, но ничего, кроме этого, команды не предложили.
Более широкий вопрос: вторичный характер встречи – это уникальные обстоятельства? Или реальность нового формата?
Здесь просится ранняя гипотеза – относитесь к ней со скепсисом. Еще последим, но сформулирую опасение. Матчей стало больше (8 против 6), команд в плей-офф – тоже (24 против 16). Вместе с этим снизилась цена ошибок. Мотивация рубиться в каждом матче снизилась. Топ-команды могут выходить на такие игры с пониманием, что в худшем сценарии их ждет пара дополнительных встреч в феврале, но любой косяк исправим, а пока можно себя поберечь.
Факт, что топ-афиш в новом формате больше, но их ценность теперь может устремиться к предсезонным товарнякам. Там почти все вывески максимально яркие, уверенно собирают полные стадионы в США и Азии, позволяют болельщикам со всего мира посмотреть на кумиров, но не дают лигочемпионского качества. Мы еще не в этой точке, но опасение нарисовалось.
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«Сити» не забил «Интеру» и, похоже, потерял Де Брюйне – прямо перед «Арсеналом»
Фото: East News/Oli SCARFF / AFP, Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images
Арсенал-ПСВ-Севилья-Ланс
Реал-Наполи-Брага-Унион
Реал Сосьадад-Интер-Бенфика-Зальцбург
Атлетико-Лацио-Фейеноорд-Селтик
Манчестер Сити-Лейпциг-Янг Бойз- Црвена Звезда
Барселона-Порту-Шахтер-Антверпен ?
Абсолютно скучные (для не болельщиков этих команд), в большинстве случаев легко прогнозируемые матчи в этих группах. И толком никакой интриги, кто выйдет в плей-офф
Вторая – магнетизм Джека Грилиша. Ну вы же тоже соскучились? - Нет, совсем не соскучились. Помню такой магнетизм, ещё от Денилсона. Ну совсем не соскучились)
Третья – безупречность схемы «Интера» при обороне на своей трети. 5-3-2 - Наслаждаться безупречностью игры пяти защитников? Вкусы весьма специфичны))
И количество команд можно было бы увеличить хоть до 50, хоть всех чемпионов взять. И времени между турами было бы достаточно, чтобы продать билеты и всё организовать.
Сейчас же турнирной интриги как не было, так и нет - размыли её в количестве матчей и доп. стадии плей-офф.
По итогу это вроде не хуже - афиши поразнообразней вместо 6 унылых групп из 8. Но явно могли бы гораздо лучше, если б так сильно не жадничали. Посмотрим)
В условной НБА прекрасная мотивация побеждать в регулярке - более высокий посев дает преимущество домашней площадки в плофе. Сейчас же, глобально пофигу с какого места выходить.
И многие топы до 1/8 не доберутся если будут экономить силы.
Последние туры вообще рубка хорошая должна быть за топ 8.
Интриги точно добавится.
Всяко веселее групп, где всего 3 соперника и 5-6 тур многие топы играют на расслабоне полерезервом.
Это значительно меняет дело в лучшую сторону, это огромный плюс нового формата.