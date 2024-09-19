«Сити» и «Интер» не сыграли в полную силу. Повод волноваться из-за формата?

Быстрые мысли Лукомского.

Главный матч первого тура ЛЧ «Манчестер Сити» – «Интер» (0:0) получился не очень ярким. Для обеих команд он вторичен: у «Сити» в выходные – «Арсенал», у «Интера» – миланское дерби.

Симоне Индзаги даже поберег Лаутаро Мартинеса, Генриха Мхитаряна и Бенжамена Павара. Эконом-режим команда Пепа Гвардиолы сводился к выбору нужного ритма и нежеланию повышать скорости.

При прочих равных при столкновении лучших команд Англии и Италии ждешь большего, но на пару вещей можно было полюбоваться даже в такой странной встрече.

Первая – атака «Сити» на 69-й минуте. Чудесная комбинационная вспышка. Хозяевам удалось разыграть мяч внутри штрафной на максимально ограниченном пространстве. Архитектор атаки – великолепный Илкай Гюндоган.

Вторая – магнетизм Джека Грилиша. Ну вы же тоже соскучились? Его уровень можно оценивать по-разному, но ведь эстетическое удовольствие от игры зашкаливает. Собирал вокруг себя соперников и фолы – моментами даже выигрывал сольную битву против стерильности, которая всех вокруг устраивала.

Третья – безупречность схемы «Интера» при обороне на своей трети. 5-3-2 с ультракомпактностью, идеальными смещениями и готовыми пахать сверх нормы исполнителями:

Этот бетон в совокупности с нежеланием тренеров менять динамику и взвинчивать темп определил характер матча.

«Сити» пытался взломать блок «Интера» в 3-1-5-1. При владении в чужой опорной возникало три десятки (одна из них – приходящий с фланга защиты Рико Льюис) – новый любимый прием Пепа.

Но в центре все было перекрыто – даже такое насыщение не помогало. Угроза рождалась, только когда Кевин де Брюйне или Бернарду Силва сваливались на фланги, где хотя бы могли свободно получать мяч – и что-то зачинать.

Только тогда их слегка теряли, пускай не в самой опасной зоне, но они могут угрожать даже оттуда. У КДБ кое-что получалось. После его травмы поменялись исполнители (теперь на его месте действовал Гюндо), но не суть.

Обратная сторона такой схемы «Сити» при владении – уязвимость к контратакам. В прошлом сезоне Пеп предпочитал структуру 3+2 в первой стадии, что давало больше контроля. Теперь – 3+1. «Интер» опасно убегал даже из очень глубокой стартовой позиции, но не всегда находилось лучшее решение на чужой трети:

Такая динамика наблюдалась почти до конца. У «Сити» только один неочевидный источник для обострения. У «Интера» есть возможность убегать, но для этого нужно преодолевать огромное расстояние, что частично гасит изначальное выгодное соотношение.

«Сити» не пробовал пробиваться через бетон в центре, опасаясь потерь в неприятных зонах. «Интер» не начал действовать смелее, опасаясь, что тогда Эрлинг Холанд накажет на пространстве. Риски могли сделать рисунок более открытым в обе стороны, но никто не решался.

В финальные минуты проявился больший упор на навесы от «Сити», что вместе с блестящими открываниями Гюндогана дало хорошие моменты, но ничего, кроме этого, команды не предложили.

Более широкий вопрос: вторичный характер встречи – это уникальные обстоятельства? Или реальность нового формата?

Здесь просится ранняя гипотеза – относитесь к ней со скепсисом. Еще последим, но сформулирую опасение. Матчей стало больше (8 против 6), команд в плей-офф – тоже (24 против 16). Вместе с этим снизилась цена ошибок. Мотивация рубиться в каждом матче снизилась. Топ-команды могут выходить на такие игры с пониманием, что в худшем сценарии их ждет пара дополнительных встреч в феврале, но любой косяк исправим, а пока можно себя поберечь.

Факт, что топ-афиш в новом формате больше, но их ценность теперь может устремиться к предсезонным товарнякам. Там почти все вывески максимально яркие, уверенно собирают полные стадионы в США и Азии, позволяют болельщикам со всего мира посмотреть на кумиров, но не дают лигочемпионского качества. Мы еще не в этой точке, но опасение нарисовалось.

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Фото: East News /Oli SCARFF / AFP, Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images