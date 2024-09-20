Куртуа не видит связи между уменьшением числа матчей и сокращением зарплат: «Думаю, доходов достаточно, чтобы платить игрокам. Я хорошо отдохнул, потому что не играл за сборную»

Тибо Куртуа не видит связи между уменьшением числа матчей и сокращением зарплат.

«Одно не имеет ничего общего с другим. Я думаю, что доходов достаточно, чтобы выплачивать зарплаты. В 2021 году я сказал, что Лига наций – это слишком и что этот турнир не нужно проводить. Люди смеялись надо мной, и посмотрите на меня сейчас.

В НБА тоже много матчей, но у них достаточно месяцев отдыха. Я хорошо отдохнул, потому что не играл за сборную, и чувствую себя хорошо. Но у тех, кто играет на Евро или Кубке Америки, нет времени», – сказал вратарь «Реала».