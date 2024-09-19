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  • Месси, Роналду, Зидан, Иньеста, Кроос, Роналдо, Мальдини, Касильяс – в команде лучших в истории футбола по версии Куртуа
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Месси, Роналду, Зидан, Иньеста, Кроос, Роналдо, Мальдини, Касильяс – в команде лучших в истории футбола по версии Куртуа

Тибо Куртуа назвал лучший состав в истории футбола.

На стриме Ибаи Льяноса вратаря «Реала» попросили собрать команду из лучших игроков в истории футбола. Предполагалось, что она будет состоять из 11 игроков, но Куртуа не смог выбрать четырех защитников из Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио РамосаАлессандро Несты и Паоло Мальдини, поэтому включил всех пятерых в список из 12 футболистов.

Идеальная команда по версии Куртуа:

Вратарь: Икер Касильяс;

ЗащитаМарсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини;

Полузащита: Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос;

Нападение: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
logoПаоло Мальдини
logoАлессандро Неста
logoКриштиану Роналду
logoМЛС
logoРеал Мадрид
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoИкер Касильяс
logoСерхио Рамос
logoФабио Каннаваро
logoРоналдо
logoЛа Лига
рейтинги
logoЗинедин Зидан
logoМарсело
logoТони Кроос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoТибо Куртуа
logoИнтер Майами
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