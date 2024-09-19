Месси, Роналду, Зидан, Иньеста, Кроос, Роналдо, Мальдини, Касильяс – в команде лучших в истории футбола по версии Куртуа
Тибо Куртуа назвал лучший состав в истории футбола.
На стриме Ибаи Льяноса вратаря «Реала» попросили собрать команду из лучших игроков в истории футбола. Предполагалось, что она будет состоять из 11 игроков, но Куртуа не смог выбрать четырех защитников из Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамоса, Алессандро Несты и Паоло Мальдини, поэтому включил всех пятерых в список из 12 футболистов.
Идеальная команда по версии Куртуа:
Вратарь: Икер Касильяс;
Защита: Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини;
Полузащита: Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос;
Нападение: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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