Месси, Роналду, Зидан, Иньеста, Кроос, Роналдо, Мальдини, Касильяс – в команде лучших в истории футбола по версии Куртуа

Тибо Куртуа назвал лучший состав в истории футбола.

На стриме Ибаи Льяноса вратаря «Реала » попросили собрать команду из лучших игроков в истории футбола. Предполагалось, что она будет состоять из 11 игроков, но Куртуа не смог выбрать четырех защитников из Марсело, Фабио Каннаваро, Серхио Рамоса , Алессандро Несты и Паоло Мальдини, поэтому включил всех пятерых в список из 12 футболистов.

Идеальная команда по версии Куртуа :

Вратарь : Икер Касильяс;

Защита : Марсело , Фабио Каннаваро, Серхио Рамос, Алессандро Неста, Паоло Мальдини;

Полузащита : Андрес Иньеста, Зинедин Зидан, Тони Кроос;

Нападение : Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.