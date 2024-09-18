Куртуа о словах Эндрика про Чарльтона как кумира: «Он сказал, что его неправильно поняли. Беллингем дал ему прозвище Бобби, и все стали так его называть»

Тибо Куртуа объяснил ситуацию с прозвищем Эндрика.

18-летний нападающий «Реала» назвал Бобби Чарльтона одним из кумиров детства. С тех пор у него появилось прозвище Бобби.

«Он сказал мне, что его неправильно поняли, что смысл его высказывания был немного изменен или что-то в этом роде. Однажды я спросил его об этом, и он сказал, что не давал такого ответа, что позже видео было изменено, как будто он назвал [Чарльтона] своим кумиром. Но я точно не знаю.

Джуд Беллингем начал называть его Бобби, и через некоторое время все стали так его называть», – сказал вратарь «Реала » на стриме Ибаи Льяноса.

Родриго о том, что Эндрик назвал Чарльтона кумиром: «Теперь он Бобби, точка. Он ничего не сможет сделать. Если рассердится, будет только хуже!»