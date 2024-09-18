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  • Куртуа о словах Эндрика про Чарльтона как кумира: «Он сказал, что его неправильно поняли. Беллингем дал ему прозвище Бобби, и все стали так его называть»
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Куртуа о словах Эндрика про Чарльтона как кумира: «Он сказал, что его неправильно поняли. Беллингем дал ему прозвище Бобби, и все стали так его называть»

Тибо Куртуа объяснил ситуацию с прозвищем Эндрика.

18-летний нападающий «Реала» назвал Бобби Чарльтона одним из кумиров детства. С тех пор у него появилось прозвище Бобби.

«Он сказал мне, что его неправильно поняли, что смысл его высказывания был немного изменен или что-то в этом роде. Однажды я спросил его об этом, и он сказал, что не давал такого ответа, что позже видео было изменено, как будто он назвал [Чарльтона] своим кумиром. Но я точно не знаю.

Джуд Беллингем начал называть его Бобби, и через некоторое время все стали так его называть», – сказал вратарь «Реала» на стриме Ибаи Льяноса. 

Родриго о том, что Эндрик назвал Чарльтона кумиром: «Теперь он Бобби, точка. Он ничего не сможет сделать. Если рассердится, будет только хуже!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoБобби Чарльтон
logoТибо Куртуа
logoДжуд Беллингем
logoЭндрик
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