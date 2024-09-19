Куртуа о БМВ: «Журналисты пишут три буквы из имен Джуда, Вини и Мбаппе, но в «Реале» понимают важность Родриго. Ему не нужно злиться из-за этого, но если заиграет лучше – пускай»
Тибо Куртуа отметил важность Родриго для «Реала».
Ранее в испанских СМИ атакующее трио «Мадрида» (Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и Винисиус) начали называть БМВ.
«Журналистам хочется написать три буквы, и они делают аббревиатуру из имен Джуда, Вини и Мбаппе. В раздевалке мы понимаем важность и уровень Родриго.
Ему не нужно злиться из-за этого, но если он заиграет лучше, пусть злится», – сказал вратарь «Реала» на стриме Ибаи Льяноса.
Беллингем о трио с Мбаппе и Винисиусом: «Только дураки забывают о Родриго»
Родриго про БМВ: «Люди говорили о трио Беллингем – Мбаппе – Винисиус, но придется добавить «Р» в аббревиатуру»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
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