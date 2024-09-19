Куртуа о БМВ: «Журналисты пишут три буквы из имен Джуда, Вини и Мбаппе, но в «Реале» понимают важность Родриго. Ему не нужно злиться из-за этого, но если заиграет лучше – пускай»

Тибо Куртуа отметил важность Родриго для «Реала».

Ранее в испанских СМИ атакующее трио «Мадрида » (Джуд Беллингем , Килиан Мбаппе и Винисиус) начали называть БМВ .

«Журналистам хочется написать три буквы, и они делают аббревиатуру из имен Джуда, Вини и Мбаппе. В раздевалке мы понимаем важность и уровень Родриго.

Ему не нужно злиться из-за этого, но если он заиграет лучше, пусть злится», – сказал вратарь «Реала» на стриме Ибаи Льяноса.

Беллингем о трио с Мбаппе и Винисиусом: «Только дураки забывают о Родриго»

Родриго про БМВ: «Люди говорили о трио Беллингем – Мбаппе – Винисиус, но придется добавить «Р» в аббревиатуру»