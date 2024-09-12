«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
Об этом рассказал президент МФЛ Николай Осипов.
Райзен: «Если вы вели переговоры с Пике, то есть шанс, что в российском футболе могут появиться иностранные звезды?»
Осипов: «Это две несвязанные вещи. Звезды могут появиться и без этого. Тот же Промес во время Суперкубка в Абу-Даби может присоединиться, если будет до сих пор под следствием. «Родина Медиа», если попадет туда, может подтянуть его из «Дубай Юнайтед».
Райзен: «Хочу, чтобы Промес играл в «Броуках». Не хочется против него выходить. Даю две пары обуви, чтобы судьи засуживали «Родину Медиа», и они не попали в Суперкубок».
Напомним, экс-хавбек «Спартака» Квинси Промес выступает за «Дубай Юнайтед». Он заключил годичный контракт с клубом. В феврале Промес был объявлен Нидерландами в международный розыск и впоследствии задержан в Дубае.
Кроме того, два игрока «Дубай Юнайтед» выступали за медиафутбольный клуб Дмитрия Тарасова «Родина Медиа» на Суперкубке Медиалиги-2024, который прошел в Дубае.
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