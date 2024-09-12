  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
4

«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце

Квинси Промес может сыграть в Winline Суперкубке Медиалиги.

Об этом рассказал президент МФЛ Николай Осипов.

Райзен: «Если вы вели переговоры с Пике, то есть шанс, что в российском футболе могут появиться иностранные звезды?»

Осипов: «Это две несвязанные вещи. Звезды могут появиться и без этого. Тот же Промес во время Суперкубка в Абу-Даби может присоединиться, если будет до сих пор под следствием. «Родина Медиа», если попадет туда, может подтянуть его из «Дубай Юнайтед».

Райзен: «Хочу, чтобы Промес играл в «Броуках». Не хочется против него выходить. Даю две пары обуви, чтобы судьи засуживали «Родину Медиа», и они не попали в Суперкубок».

Напомним, экс-хавбек «Спартака» Квинси Промес выступает за «Дубай Юнайтед». Он заключил годичный контракт с клубом. В феврале Промес был объявлен Нидерландами в международный розыск и впоследствии задержан в Дубае.

Кроме того, два игрока «Дубай Юнайтед» выступали за медиафутбольный клуб Дмитрия Тарасова «Родина Медиа» на Суперкубке Медиалиги-2024, который прошел в Дубае.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «БроукБойз»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoКвинси Промес
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoНиколай Осипов
logo«Райзен» Артем Кузьмин
Winline Суперкубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФК «10» был готов заплатить «БроукБойз» 3 млн рублей за Алишера
сегодня, 19:24
Азамат предложил три варианта, при которых разрешит Васиченко сыграть против ФК «10» в Кубке Медиалиги
2сегодня, 17:19
Кутуз о Васиченко: «Нам будет легче, если он сыграет с «Десяткой». Буду радоваться его голам в других матчах, в этом – дружба закончилась»
сегодня, 16:40
«Мы живем по средствам. Если у меня будут миллиарды долларов, все будут хорошо зарабатывать». Райзен о премиях в «Броуках» за победу в МФЛ
сегодня, 15:39
«5 тысяч долларов – самые большие премиальные. При Слуцком я играл 5-10 минут, больше трешки не получал». Ефремов о доходах в ЦСКА
6сегодня, 13:55
Обухов о словах Галицкого про клоунов в ФК «10»: «В команде все посмеялись. У нас есть люди, игравшие даже в Лиге чемпионов»
13сегодня, 13:18
Литвин и Камил Гаджиев готовы поспорить на 1 млн рублей на результат матча Lit Energy – Fight Nights. Команды могут не сыграть друг с другом в этом сезоне
сегодня, 12:21
«Реванш жизненно необходим болельщикам ЦСКА, бренду клуба. Я хочу сыграть с ними, «Зенитом», «Краснодаром». Президент 2Drots о победе в 2023-м
14сегодня, 11:12
«Показалось, что я близок к сердечному приступу. Подсел к людям с красным крестом, вдруг сознание потеряю». Азамат об эйфории на стадионе «Краснодара»
3сегодня, 09:48
«Рома» сыграет с «Эгриси», «Кони» – с «Чертаново Медиа». Расписание 3-го тура Winline Кубка Надежды
сегодня, 09:05
Ко всем новостям
Последние новости
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1010 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46