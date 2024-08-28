Защитник «Спартака» Абена о музыке: «Нравятся разные стили. Попробую послушать русский хип-хоп. Я слушаю много музыки Промеса»
Миенти Абена сказал, что слушает музыку Квинси Промеса.
«Мне нравятся разные стили музыки. Попробую послушать русский хип-хоп.
Я слушаю много музыки Промеса. Мы же говорим с ним на одном языке», – сообщил защитник «Спартака».
Напомним, 1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.
Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
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Испанский стыд. Что не так с головой у этих спартаковцев?
Чернов по скорости - тот же Бабич. Весь прошлый сезон вторым защитником был Дуарте, которого я с будуна обгоню. Но такой сверхмедленный игрок не мешал и многих устраивал (хотя был плох). У нас только Маслов и Литвинов качественно отличаются по скорости от Бабича в лучшую сторону.