Защитник «Спартака» Абена о музыке: «Нравятся разные стили. Попробую послушать русский хип-хоп. Я слушаю много музыки Промеса»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Миенти Абена Чемпионат.com музыка Футбол

Миенти Абена сказал, что слушает музыку Квинси Промеса.

«Мне нравятся разные стили музыки. Попробую послушать русский хип-хоп.

Я слушаю много музыки Промеса. Мы же говорим с ним на одном языке», – сообщил защитник «Спартака». 

Напомним, 1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

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14 комментариев
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Судя по первому матчу, произвел положительное впечатление.
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Хороший защитник, вдвоём с Бабичем будут непроходимы. Плюс Рябчук. Правого бы ещё посильнее.
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Родственные души.
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Интересно наблюдать, как проспартаковские журналисты пытаются очеловечить дважды осужденного - за поножовщину и контрабанду(!) крупных партий наркотиков(!!) легендарного голландско-спартаковского уголовника, избившего жену и скрывшегося с места ДТП. И что характерно - огромное количество спартаковских болельщиков не осуждает, а защищает(!) этого преступника...

Испанский стыд. Что не так с головой у этих спартаковцев?
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Когда игрок хорош в своей позиции, то это видно всем... Отбор, скорость, передача, игровое мышление.
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Обэме
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Ответ Николай Повалюхин
Хороший защитник, вдвоём с Бабичем будут непроходимы. Плюс Рябчук. Правого бы ещё посильнее.
С Бабичем скорее всего они играть и не будут, это замена Бабича по позиции, оба высокие и мало мобильные, выпускать их вдвоём просто опасно.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
С Бабичем скорее всего они играть и не будут, это замена Бабича по позиции, оба высокие и мало мобильные, выпускать их вдвоём просто опасно.
Мало мобильные? Чего?
Чернов по скорости - тот же Бабич. Весь прошлый сезон вторым защитником был Дуарте, которого я с будуна обгоню. Но такой сверхмедленный игрок не мешал и многих устраивал (хотя был плох). У нас только Маслов и Литвинов качественно отличаются по скорости от Бабича в лучшую сторону.
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