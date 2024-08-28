Защитник «Спартака» Абена о музыке: «Нравятся разные стили. Попробую послушать русский хип-хоп. Я слушаю много музыки Промеса»

Миенти Абена сказал, что слушает музыку Квинси Промеса.

«Мне нравятся разные стили музыки. Попробую послушать русский хип-хоп.

Я слушаю много музыки Промеса. Мы же говорим с ним на одном языке», – сообщил защитник « ».

Напомним, 1 июля «Спартак» объявил об уходе Промеса в связи с истечением срока контракта. Футболист находится в ОАЭ и ожидает рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Промес и рэпер Chardy выпустили рэп-трек «Москва»

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