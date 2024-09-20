Илич про 1:2 от «Ахмата»: «Доволен игрой «Пари НН», мы заслуживали большего. У нас было гораздо больше моментов»
Саша Илич оценил поражение «Пари НН» от «Ахмата» (1:2) в Фонбет Кубке России.
После 4 матчей нижегородцы с 1 очком замыкают таблицу группы С.
— Только ли удаление — главная причина поражения?
— Хочу прежде всего сказать, что я доволен сегодняшней игрой, команда играла очень хорошо до самого конца. Единственное, чем я недоволен, — результат, мы заслуживали большего.
У нас было гораздо больше моментов, чем у «Ахмата», но мы не смогли их реализовать, такое случается в футболе. Мы должны продолжать в том же духе, постараться выиграть следующий матч.
— Есть ли задача на два кубковых матча, учитывая турнирное положение?
— Несмотря на то, что это тяжело, мы будем биться до конца, осталось еще две игры, — сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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