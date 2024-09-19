Ташуев о 2:1 с «Пари НН»: «Было важно победить – у «Ахмата» полоса неудач, упал уровень психологии. Нормальная боевая игра, увидел то, что хотел»

Сергей Ташуев отметил психологическую важность победы над «Пари НН» для «Ахмата».

В сегодняшнем матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России грозненцы выиграли со счетом 2:1 и прервали 8-матчевую серию без побед, длившуюся с 31 июля.

– Вы почти обеспечили себе третье место в группе.

– Кубок всегда важен, это все‑таки история советского и российского футбола. Кубок считался всегда вторым турниром после чемпионата.

Второй момент – ментальность. У «Ахмата» полоса неудач, нам важно было выиграть, чтобы ребята поняли, что они сильные. Они это знают, но уровень психологии упал.

Игра была интересной, «Пари НН » – качественная команда, ровная. Помогло удаление, реализовали хорошую комбинацию. Это не просто случайный пенальти, а с наигранной хорошей атаки с хорошими взаимодействиями. Ребята довели, молодцы.

Многих игроков мы использовали из тех, кто не играл ранее. Для них это хороший уровень набора формы в игровом режиме. Доволен, что они выдержали. Не так, как хотелось, но выдержали.

Нормальная боевая игра. Думаю, было интересно. Сегодня то, что я хотел увидеть, я увидел, – сказал главный тренер «Ахмата ».