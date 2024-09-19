Ташуев о 2:1 с «Пари НН»: «Было важно победить – у «Ахмата» полоса неудач, упал уровень психологии. Нормальная боевая игра, увидел то, что хотел»
В сегодняшнем матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России грозненцы выиграли со счетом 2:1 и прервали 8-матчевую серию без побед, длившуюся с 31 июля.
– Вы почти обеспечили себе третье место в группе.
– Кубок всегда важен, это все‑таки история советского и российского футбола. Кубок считался всегда вторым турниром после чемпионата.
Второй момент – ментальность. У «Ахмата» полоса неудач, нам важно было выиграть, чтобы ребята поняли, что они сильные. Они это знают, но уровень психологии упал.
Игра была интересной, «Пари НН» – качественная команда, ровная. Помогло удаление, реализовали хорошую комбинацию. Это не просто случайный пенальти, а с наигранной хорошей атаки с хорошими взаимодействиями. Ребята довели, молодцы.
Многих игроков мы использовали из тех, кто не играл ранее. Для них это хороший уровень набора формы в игровом режиме. Доволен, что они выдержали. Не так, как хотелось, но выдержали.
Нормальная боевая игра. Думаю, было интересно. Сегодня то, что я хотел увидеть, я увидел, – сказал главный тренер «Ахмата».
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