Тер Стеген про удаление Гарсии после его паса: «Мы не поняли друг друга, бывает. Болезненное поражение, «Барса» осталась с горьким послевкусием»

Марк-Андре тер Стеген объяснил удаление Эрика Гарсии после его неудачного паса.

«Барселона » уступила «Монако» (1:2), выступая в меньшинстве почти всю игру.

«Мы не поняли друг друга в этой ситуации. Мне жаль Эрика , это его расстроило. И мы провели 80 минут в меньшинстве.

Мы не поняли друг друга, произошло то, чего не должно происходить ни с кем. В футболе такое бывает.

Поражение болезненное, потому что мы вдесятером делали все, что в наших силах, и пытались набрать очко. Мы пропустили второй гол тогда, когда этого не заслуживали. Мы остались с горьким послевкусием, не набрав ни одного очка.

В Лиге чемпионов нужно побеждать всегда. Такова цель. Постараемся выиграть следующий матч, на своем поле», – сказал голкипер «Барселоны» в эфире Movistar.

Защитник «Барсы» Гарсия удален на 10-й за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена