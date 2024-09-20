«Барселона» проиграла 12 из 26 последних матчей в ЛЧ. В предыдущих 79 играх было 11 поражений

«Барселона» проиграла почти половину из последних 26 матчей в Лиге чемпионов.

Команда Ханси Флика уступила «Монако » (1:2) в 1-м туре общего этапа. Начиная с 8 декабря 2020 года «блауграна» потерпела 12 поражений, 4 раза сыграла вничью, одержала 10 побед. Следует отметить, что из предшествующих 79 матчей каталонцы проиграли 11. В следующий раз «Барселона » сыграет в ЛЧ 1 октября – против «Янг Бойз».