«Барселона» проиграла 12 из 26 последних матчей в ЛЧ. В предыдущих 79 играх было 11 поражений
«Барселона» проиграла почти половину из последних 26 матчей в Лиге чемпионов.
Команда Ханси Флика уступила «Монако» (1:2) в 1-м туре общего этапа.
Начиная с 8 декабря 2020 года «блауграна» потерпела 12 поражений, 4 раза сыграла вничью, одержала 10 побед.
Следует отметить, что из предшествующих 79 матчей каталонцы проиграли 11.
В следующий раз «Барселона» сыграет в ЛЧ 1 октября – против «Янг Бойз».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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