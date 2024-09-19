Эрик Гарсия удален за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена. «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте игры ЛЧ
Эрик Гарсия удален в начале игры с «Монако» в Лиге чемпионов.
На 10-й минуте голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сделал передачу в направлении защитника, опекаемого Такуми Минамино. Японец перехватил пас, после чего упал на газон в результате борьбы с Гарсией.
Главный судья Аллард Линдхут показал 23-летнему испанцу красную карточку. Спустя шесть минут «блауграна» пропустила гол после удара Магна Аклиуша.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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