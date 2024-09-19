  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эрик Гарсия удален за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена. «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте игры ЛЧ
Фото
35

Эрик Гарсия удален за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена. «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте игры ЛЧ

Эрик Гарсия удален в начале игры с «Монако» в Лиге чемпионов.

На 10-й минуте голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сделал передачу в направлении защитника, опекаемого Такуми Минамино. Японец перехватил пас, после чего упал на газон в результате борьбы с Гарсией.

Главный судья Аллард Линдхут показал 23-летнему испанцу красную карточку. Спустя шесть минут «блауграна» пропустила гол после удара Магна Аклиуша.

Изображение: кадр из трансляции Okko

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoМонако
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
дисквалификации
logoсудьи
logoМарк-Андре тер Стеген
Аллард Линдхут
logoЭрик Гарсия
logoМагн Аклиуш
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монако» – «Барселона». 1:1 – Аклиуш и Ямаль забили, Гарсию удалили на 10-й. Онлайн-трансляция
15035 минут назадLive
Лига чемпионов. «Барса» против «Монако» Головина, «Арсенал» играет с «Аталантой», «Атлетико» принимает «Лейпциг», «Байер» разнес «Фейеноорд»
403сегодня, 19:01Live
Тебас о деле Негрейры: «Барсу» накажут, но не так жестко, как пишут в Мадриде. Это коррупция, но не уровня подкупа судей – его не докажут»
37сегодня, 16:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Ямаля 6 голов и 13 ассистов в 21 матче с начала мая. Сегодня 17-летний вингер забил «Монако»
1313 минут назад
«Спартак» и оба «Динамо» вышли в плей-офф Кубка России, «Крылья» потеряли шансы
1020 минут назад
Пользователи Okko пропустили гол «Лейпцига» «Атлетико» из-за сбоя в трансляции. На матч «Барселоны» и «Монако» тоже были жалобы
4825 минут назадФото
«Спартак» разбил «Крылья Советов» – 4:1! Николсон, Зобнин, Шитов и Мангаш забили, Печенин – в свои ворота
9028 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» разгромил «Крылья», «Локомотив» забил 5 голов «Химкам», «Ахмат» победил «Пари НН»
93629 минут назад
«Монако» – «Барселона». 1:1 – Аклиуш и Ямаль забили, Гарсию удалили на 10-й. Онлайн-трансляция
15035 минут назадLive
Тебас о нарушениях «Сити»: «Мы знаем, как они обходят правила, у нас есть цифры. Рассматривают факты, за которые УЕФА уже наказывал их, а клуб только увеличил средства»
542 минуты назад
Фанаты «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола!» на игре с «Крыльями» в Кубке
6158 минут назад
Лига чемпионов. «Барса» против «Монако» Головина, «Арсенал» играет с «Аталантой», «Атлетико» принимает «Лейпциг», «Байер» разнес «Фейеноорд»
403сегодня, 19:01Live
Чем Лига чемпионов похожа на фильм «Большой куш»?
117 сентября, 15:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» проиграли 9 из 12 матчей сезона. Дальше – выезд к «Ахмату»
19 минут назад
Стас Пьеха исполнит гимн России перед матчем Лиги Ставок Лиги Легенд «Зенит» – ЦСКА. Также будет ретро-дискотека от группы «Дюна»
410 минут назад
«Спартак» выиграл у «Крыльев» 4 матча подряд с общим счетом 13:1 после 0:4 в Самаре
321 минуту назад
«Атлетико» – «Лейпциг». 1:1 – Шешко и Гризманн забили. Онлайн-трансляция
130 минут назадLive
Игроки клубов-участников КЧМ-2025 обратились за разъяснениями по действию контрактов на период турнира. Тех, чьи соглашения истекают 30 июня, могут отстранить
639 минут назад
«Аталанта» – «Арсенал». Сака, Хавертц, Лукман играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 19:00Live
Уильямс получил травму голеностопа в матче с «Леганесом». Вингера «Атлетика» заменили в перерыве
1сегодня, 18:59
Чемпионат Испании. «Атлетик» победил «Леганес»
2сегодня, 18:54
Кроос о Мусиале и Виртце: «Им придется тащить Германию на себе. Если сборная хочет трофеи, нужны хорошие турниры от Джамала и Флориана. Они могут превратить безобидную ситуацию в опасную»
1сегодня, 18:53
Футболку «Атланты» с фамилией Миранчука подарили рэперу Offset. Алексей – «большой поклонник» музыканта
2сегодня, 18:40Фото