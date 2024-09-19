Эрик Гарсия удален за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена. «Барса» осталась в меньшинстве на 10-й минуте игры ЛЧ

Эрик Гарсия удален в начале игры с «Монако» в Лиге чемпионов.

На 10-й минуте голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген сделал передачу в направлении защитника, опекаемого Такуми Минамино. Японец перехватил пас, после чего упал на газон в результате борьбы с Гарсией.

Главный судья Аллард Линдхут показал 23-летнему испанцу красную карточку. Спустя шесть минут «блауграна» пропустила гол после удара Магна Аклиуша .

Изображение: кадр из трансляции Okko