  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик про 1:2 с «Монако»: «Удаление изменило матч. «Барса» пыталась забить, моменты были, но соперник заслуженно победил. Нужно вернуться еще более сильными»
16

Флик про 1:2 с «Монако»: «Удаление изменило матч. «Барса» пыталась забить, моменты были, но соперник заслуженно победил. Нужно вернуться еще более сильными»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал первое поражение во главе «Барселоны».

«Матч полностью изменился [после удаления]. Мы все время старались, страстно защищались, допускали кое-какие ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.

Мы проиграли – ладно. Я сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой [против «Вильярреала»]. Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.

«Монако» сыграл очень хорошо [в эпизоде со вторым голом]. Это естественно, там очень быстрые футболисты.

Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и «Монако» его заслужил», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

Защитник «Барсы» Гарсия удален на 10-й за фол последней надежды после перехваченного «Монако» паса тер Стегена

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoМонако
logoБарселона
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХанс-Дитер Флик
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бавария» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «Юве» и «Реал» делят 8-е место, «ПСЖ» – 15-й, «Барса» – 23-я, «Милан» – 29-й из 36
3334 минуты назад
Судья после ВАР отменил пенальти «Монако» в ворота «Барсы» в конце матча ЛЧ
3350 минут назад
У «Барсы» 1 победа в 5 последних матчах ЛЧ в гостях
37сегодня, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бавария» лидирует в ЛЧ после 1-го тура, «Юве» и «Реал» делят 8-е место, «ПСЖ» – 15-й, «Барса» – 23-я, «Милан» – 29-й из 36
3334 минуты назад
«Барселона» проиграла 12 из 26 последних матчей в ЛЧ. В предыдущих 79 играх было 11 поражений
1938 минут назад
Судья после ВАР отменил пенальти «Монако» в ворота «Барсы» в конце матча ЛЧ
3350 минут назад
«Монако» не проигрывает с начала сезона – 4 победы и ничья. У Головина нет результативных действий
20сегодня, 21:01
У «Барсы» 1 победа в 5 последних матчах ЛЧ в гостях
37сегодня, 20:59
«Барселона» проиграла впервые при Флике – «Монако» в ЛЧ. Было 5 побед с общим счетом 17:4
94сегодня, 20:57
«Монако» победил «Барселону» – 2:1. Аклиуш, Ямаль, Иленикена забили, у Вандерсона 0+2, Гарсию удалили на 10-й
465сегодня, 20:56
Лига чемпионов. «Барса» уступила «Монако» Головина, «Арсенал» сыграл 0:0 с «Аталантой», «Атлетико» победил «Лейпциг», «Байер» разнес «Фейеноорд»
593сегодня, 20:55
Мостовой о списке 33 лучших от РФС: «Есть в исполкоме игравшие на серьезном уровне? Они должны решать, а не те, кто футбол знает только по книжкам. Будь там 3-4 человека как Мостовой...»
38сегодня, 20:50
Амарал о «Спартаке»: «Мы лучше без Соболева. Нужны люди, которые хотят играть за команду, он показал, что не хочет. Этот состав готов побеждать в каждом матче»
10сегодня, 20:44
Ко всем новостям
Последние новости
Симеоне про 2:1 с «Лейпцигом»: «Атлетико» прекрасно контролировал их атаки. Мы не реализовали 3 или 4 шанса, но победили в конце концов. Вся команда проделала хорошую работу»
1 минуту назад
Форвард «Аталанты» Ретеги о незабитом «Арсеналу» пенальти: «Райа сделал отличный сэйв, но я ошибся при добивании – сосредоточился на мяче и не увидел, как быстро он поднялся»
115 минут назад
«Арсенал» играл так, будто их устраивала ничья, у «Аталанты» было больше шансов. Жаль, что Ретеги не забил пенальти – это был его лучший матч, вероятно». Гасперини про 0:0 в ЛЧ
17 минут назад
Тер Стеген про удаление Гарсии после его паса: «Мы не поняли друг друга, бывает. Болезненное поражение, «Барса» осталась с горьким послевкусием»
524 минуты назад
Артета о 0:0 с «Аталантой»: «Арсенал» начал хорошо, но утратил контроль. Проблем в обороне не было, кроме пенальти. Райя сделал один из лучших сэйвов, которые я видел»
336 минут назад
Ямаль побил рекорд ЛЧ по матчам в возрасте не старше 17 лет. Лишь Фати был моложе, когда забивал в турнире
538 минут назад
Иленикена побил рекорд Мбаппе – 18-летний форвард «Монако» стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории клуба
450 минут назад
«Атлетико» победил «Лейпциг» – 2:1. Хименес забил на 90-й, у Гризманна 1+1
5сегодня, 20:59
«Аталанта» – «Арсенал» – 0:0. Райя отразил удар Ретеги с пенальти, команда Артеты не проигрывает в 5 матчах сезона
20сегодня, 20:52
Станкович о 4:1 с «Крыльями»: «Доволен игрой «Спартака» с первой до последней минуты, мои игроки лучшие. Жаль, что пропустили»
2сегодня, 20:48