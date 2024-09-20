Флик про 1:2 с «Монако»: «Удаление изменило матч. «Барса» пыталась забить, моменты были, но соперник заслуженно победил. Нужно вернуться еще более сильными»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал первое поражение во главе «Барселоны».

«Матч полностью изменился [после удаления]. Мы все время старались, страстно защищались, допускали кое-какие ошибки, но пытались забить. У нас были моменты, но соперник заслуженно победил.

Мы проиграли – ладно. Я сказал игрокам, что нужно вернуться еще более сильными, восстановиться перед воскресной игрой [против «Вильярреала»]. Нам нужно отдавать все силы и биться за команду. Мы проиграли этот матч, но продолжим бороться.

«Монако» сыграл очень хорошо [в эпизоде со вторым голом]. Это естественно, там очень быстрые футболисты.

Мы пытались преуспеть в обороне, но счет стал 1:2, и «Монако » его заслужил», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

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