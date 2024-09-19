«Глушенков – глупенький сопляк, такие недостойны сборной России. Его поведение – предательство. Он что, в «Реале» играет?» Пономарев о словах игрока «Зенита»
Владимир Пономарев осудил слова Максима Глушенкова о сборной России.
«Глушенков – глупенький сопляк. Выступление за сборную России – большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника, показывать свой класс болельщикам сборной, совершенствовать свое мастерство.
Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадет как игрок. Такие футболисты недостойны сборной России.
Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском «Реале»? Нет, он просто блеснул один год», – отметил бывший защитник ЦСКА.
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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