«Глушенков – глупенький сопляк, такие недостойны сборной России. Его поведение – предательство. Он что, в «Реале» играет?» Пономарев о словах игрока «Зенита»

Владимир Пономарев осудил слова Максима Глушенкова о сборной России.

«Глушенков – глупенький сопляк. Выступление за сборную России – большая честь. Когда тебя вызывают в национальную команду, нужно играть против любого соперника, показывать свой класс болельщикам сборной, совершенствовать свое мастерство.

Из-за своих непонятных амбиций Глушенков пропадет как игрок. Такие футболисты недостойны сборной России.

Поведение Глушенкова я считаю предательством. Он что, великий футболист? Глушенков разве играет в мадридском «Реале»? Нет, он просто блеснул один год», – отметил бывший защитник ЦСКА.

Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»