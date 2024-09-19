Терри о клубном ЧМ: «Если ты не Роналду или Месси, у тебя есть только один шанс поучаствовать. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших»

Джон Терри поделился мнением о клубном чемпионате мира.

Ближайший турнир пройдет следующим летом в США. В нем примут участие 32 команды, включая «Челси ».

«У футболиста есть только один шанс поучаствовать в таком крупном турнире, два, если повезет. Может быть, три или четыре, если ты Криштиану Роналду или Лионель Месси , тогда ты получаешь много возможностей.

Для обычного игрока это случается не так часто, и я считаю, что важно этим пользоваться. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших.

С учетом того, в каком положении сейчас находится клуб, это то, что мы хотели бы получить – шанс выиграть трофей», – сказал бывший капитан «Челси» Джон Терри .