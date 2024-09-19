Терри о клубном ЧМ: «Если ты не Роналду или Месси, у тебя есть только один шанс поучаствовать. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших»
Джон Терри поделился мнением о клубном чемпионате мира.
Ближайший турнир пройдет следующим летом в США. В нем примут участие 32 команды, включая «Челси».
«У футболиста есть только один шанс поучаствовать в таком крупном турнире, два, если повезет. Может быть, три или четыре, если ты Криштиану Роналду или Лионель Месси, тогда ты получаешь много возможностей.
Для обычного игрока это случается не так часто, и я считаю, что важно этим пользоваться. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших.
С учетом того, в каком положении сейчас находится клуб, это то, что мы хотели бы получить – шанс выиграть трофей», – сказал бывший капитан «Челси» Джон Терри.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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