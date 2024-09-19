Кроос о Мусиале и Виртце: «Им придется тащить Германию на себе. Если сборная хочет трофеи, нужны хорошие турниры от Джамала и Флориана. Они могут превратить безобидную ситуацию в опасную»

Тони Кроос верит, что Джамал Мусиала и Флориан Виртц приведут Германию к успеху.

Бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen отреагировал на критические высказывания Дитмара Хаманна насчет футболиста «Баварии» и отметил, что сборная на протяжении многих лет нуждалась в таких игроках.

«В ближайшие годы им придется тащить команду на себе, им придется выигрывать для нас матчи. Они самостоятельно могут превратить безобидную, казалось бы, ситуацию в опасный момент.

Если Германия хочет выигрывать трофеи в будущем, ей нужно будет, чтобы Мусиала и Виртц хорошо проводили турниры, тогда шансы будут», – сказал Кроос .