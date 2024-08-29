Кроос о Ла Лиге: «Реал» станет чемпионом, не сомневаюсь. «Атлетико» выиграет у «Барсы» борьбу за 2-е место»

Тони Кроос уверен, что «Реал» выиграет Ла Лигу в нынешнем сезоне.

«Конечно, « » станет чемпионом, не сомневаюсь в этом.

За второе место будет борьба, и « » выиграет ее у «Барселоны», – сказал экс-полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

Превью Ла Лиги: «Реал» с Мбаппе и без Крооса, проблемы «Барсы», новый «Атлетико»