Кроос о Ла Лиге: «Реал» станет чемпионом, не сомневаюсь. «Атлетико» выиграет у «Барсы» борьбу за 2-е место»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос уверен, что «Реал» выиграет Ла Лигу в нынешнем сезоне.

«Конечно, «Реал» станет чемпионом, не сомневаюсь в этом.

За второе место будет борьба, и «Атлетико» выиграет ее у «Барселоны», – сказал экс-полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

Превью Ла Лиги: «Реал» с Мбаппе и без Крооса, проблемы «Барсы», новый «Атлетико»

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42 комментария
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А чтобы его прогноз лучше сбывался, Кросс предварительно вывел из строя Педри на полтора месяца )
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Видать с Ральфом Шумахером перебрал в немецком баре, а потом пришел Хитспельгер:))
+43
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Ответ Korwin ds
Комментарий скрыт
Педри лучший игрок Барсы когда на поле..ДА, ОН РЕШАЛ!
+35
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Кому интересно мнение игрушки Ямаля?
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-11
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Странно, почему сливоглоров интересует "какой-то" середняк как Барса, что они сидят под каждой новостью про Барсу. Видимо Кросс покусал))
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+12
что он несет ))))
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закон не запрещает ему заблуждаться)
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Ответ Korwin ds
Комментарий скрыт
Посмотри первые 3 игры ла лиги и скажи еще раз решал ли Педри
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Атлетико у Эспаньола выиграть не может
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Подлый костолом
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Ответ войд
Комментарий скрыт
🤡
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Мяч круглый,поле зелёное и ровное.Зря Барсу так опускает.У Барсы много испанцев в составе и они хотят выиграть свой чемпионат.
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Кросс пытался выглядеть адекватным долгое время, но видимо как решили закончить с футболом пошел по пути Роналду
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Это если все матчи Барсы будет сото градо и мансано судить 🤣 А вообще человека-назадпоперек забыли спросить 🤣
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Ответ Солдатик
Наверно пережрал этот скунс чего то, может канапли, там же вроде разрешили. Хорошо хоть Педри поправился от его грязной игры. А так запомним его как того кому карточки красные не давали чисто по - "ну я же из риала."
В Испании коноплю разрешили? Не удивлён
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Ответ Tristan...
Кому интересно мнение игрушки Ямаля?
Кто такая игрушка Ямаля?
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Ответ Burel
Подлый костолом
Ты это про Пепе, или Казимиро?
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Ответ Креатив Олисе
В Испании коноплю разрешили? Не удивлён
Кроос видать у вас Испанец. Удивляйся.
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Лучше бы он продолжил играть в футбол...
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Кутогимни ебсан кроссворд
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Так и будет
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ты уже не в Реале. Зачем продолжать ненавидеть Барсу? Не умно для умного игрока. Видно, это разница - быть футболистом или человеком ..
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Вот будет хохма если африканцы в борьбе за звание главной примы развалят атмосферу в коллективе, и в итоге Реал окажется 3-ий. А такое вполне может быть
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Наверно пережрал этот скунс чего то, может канапли, там же вроде разрешили. Хорошо хоть Педри поправился от его грязной игры. А так запомним его как того кому карточки красные не давали чисто по - "ну я же из риала."
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Но Барселона на первом месте, и она единственная команда которая выиграла все матчи нового сезона.
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На дистанции Реал фаворит, это очевидно, учитывая травмы Барселоны, но вот по поводу Атлетико есть сомнения. Да и в целом хотел отметить, что фанаты преувеличивают трансфер Альвареза в Атлетико и Мбаппе в Реал. По сути Реалу нужен был чистый ЦН, игрок штрафной и отрабатывает в обороне, игрок вроде Хоселу, только выше классом, также Реалу был нужен сильный ЦЗ, чтобы страховать основных ЦЗ, а Мбаппе хоть и игрок мирового уровня, но нынешнему Реалу не был нужен в игровом плане. Трансфер Альвареза в этом плане вызывает меньше вопросов, но вот только Атлетико намного важнее было улучшить оборону, а в нападении итак было нормально на мой взгляд, учитывая схему 3-5-2 и подписания Сорлота на роль девятки, а в паре с ним Гризманн. Также не понял почему продали Омородиона, по игре за Алавес он мне очень понравился, напоминает Осимхена, в перспективе мог стать основным ЦН Атлетико на долгие годы вперёд, а сейчас составить конкуренцию Сорлоту.
В Барсе также есть свои проблемы, второй год не подписывают опорника в основу (Ромеу всё же больше для ротации был).
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