Кроос о Ла Лиге: «Реал» станет чемпионом, не сомневаюсь. «Атлетико» выиграет у «Барсы» борьбу за 2-е место»
Тони Кроос уверен, что «Реал» выиграет Ла Лигу в нынешнем сезоне.
«Конечно, «Реал» станет чемпионом, не сомневаюсь в этом.
За второе место будет борьба, и «Атлетико» выиграет ее у «Барселоны», – сказал экс-полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
Превью Ла Лиги: «Реал» с Мбаппе и без Крооса, проблемы «Барсы», новый «Атлетико»
В Барсе также есть свои проблемы, второй год не подписывают опорника в основу (Ромеу всё же больше для ротации был).