Хаманн о Мусиале: «Он скорее индивидуальный игрок – 9 из 10 раз, получив мяч, опускает голову и идет в обводку. На месте «Баварии» завтра же поменял бы его на Виртца, он делает партнеров лучше»
«Контракт Мусиалы рассчитан до 2026 года, и «Баварии» придется предложить новое хорошее соглашение, чтобы сохранить его. Вероятно, у них не будет особого интереса продавать его. Президент Герберт Хайнер говорит, что Мусиала – лицо «Баварии», и они хотят построить команду вокруг него. Это нормально.
Мусиала может приносить успех, но в последние несколько лет «Бавария» в основном зависела от индивидуальных действий. Это имеет отношение и к Мусиале. Кроме него, в мировом футболе вряд ли найдется десятка, которая была бы чистым дриблером. В результате страдает ход игры.
Мусиалы – скорее индивидуальный игрок, а зачастую и сольный исполнитель. Если он получает мяч десять раз, то девять из них опускает голову и начинает идти в обводку.
Виртц – игрок, который ставит в центр внимания Бонифасе, Фримпонга или Адли. Он делает своих товарищей по команде лучше.
На месте «Баварии», если бы я мог поменять Мусиалу на Виртца, я бы сделал это завтра. Однако думаю, что такой обмен очень маловероятен. Как я уже сказал, я больше вижу Вирца в Мадриде, и наряду с «Реалом» к нему присматривается и «Манчестер Сити», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».
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