Хаманн о Мусиале: «Он скорее индивидуальный игрок – 9 из 10 раз, получив мяч, опускает голову и идет в обводку. На месте «Баварии» завтра же поменял бы его на Виртца, он делает партнеров лучше»

Дитмар Хаманн высказался об индивидуализме Джамала Мусиалы.

«Контракт Мусиалы рассчитан до 2026 года, и «Баварии» придется предложить новое хорошее соглашение, чтобы сохранить его. Вероятно, у них не будет особого интереса продавать его. Президент Герберт Хайнер говорит, что Мусиала – лицо «Баварии», и они хотят построить команду вокруг него. Это нормально.

Мусиала может приносить успех, но в последние несколько лет «Бавария » в основном зависела от индивидуальных действий. Это имеет отношение и к Мусиале. Кроме него, в мировом футболе вряд ли найдется десятка, которая была бы чистым дриблером. В результате страдает ход игры.

Мусиалы – скорее индивидуальный игрок, а зачастую и сольный исполнитель. Если он получает мяч десять раз, то девять из них опускает голову и начинает идти в обводку.

Виртц – игрок, который ставит в центр внимания Бонифасе , Фримпонга или Адли . Он делает своих товарищей по команде лучше.

На месте «Баварии», если бы я мог поменять Мусиалу на Виртца, я бы сделал это завтра. Однако думаю, что такой обмен очень маловероятен. Как я уже сказал, я больше вижу Вирца в Мадриде , и наряду с «Реалом» к нему присматривается и «Манчестер Сити », – заявил экс-игрок «Ливерпуля ».