Кроос о 900 мячах Роналду: «У меня столько не будет, даже если сложить голы в матчах и на тренировках»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Тони Кроос высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Тони Кроос с самоиронией отреагировал на достижение Криштиану Роналду.

Португальский нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере – это произошло в матче против сборной Хорватии в Лиге наций (2:1). 

«Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках», – написал бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии. 

Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»

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10 комментариев
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22 гола за 10 сезонов в ЛаЛиге у Кросса. Как он умудрился в 19 лет за сезон в Бундеслиге 9+11 сделать?
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Ответ BBMSK2021
22 гола за 10 сезонов в ЛаЛиге у Кросса. Как он умудрился в 19 лет за сезон в Бундеслиге 9+11 сделать?
Насколько я помню, в Германии он центрального атакующего играл
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У Овечкина тоже 😜💦
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Комментарий удален модератором
Если бы ты был эгоистом как роналду, и стоял в коробке ,то были бы 900 голов
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Ответ Max Maximus
У Роналду - 5 ЛЧ и 5 ЗМ У Овечкина - только 1 Кубок Стэнли Это даже не debate
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Александров_1116356972
Комментарий удален модератором
"Мужиг" Овечкин вчистую проиграл противостояние Кросби, у которого 3 Кубка Стэнли и 2 Золота ОИ, а ещё + Кубок Мира 2016

Шах и мат :))
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Ответ aidos_1979
Комментарий удален модератором
все верно
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