Кроос о 900 мячах Роналду: «У меня столько не будет, даже если сложить голы в матчах и на тренировках»

Тони Кроос с самоиронией отреагировал на достижение Криштиану Роналду.

Португальский нападающий забил 900-й гол в профессиональной карьере – это произошло в матче против сборной Хорватии в Лиге наций (2:1).

«Я не достигну отметки в 900 голов, даже если сложить мячи в матчах и на тренировках», – написал бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии.

Криштиану Роналду: «Только я знаю, как это тяжело – работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Уникальное достижение. Я знал, что сделаю это»