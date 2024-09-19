У Фонсеки конфликт с Ибрагимовичем. Златан настаивает на том, что он главный и демонстративно общается с игроками «Милана» без тренера (La Gazzetta dello Sport)

Стали известны причины конфликта Златана Ибрагимовича и Пауло Фонсеки в «Милане».

Ранее сообщалось, что главный тренер может быть уволен в случае проигрыша «Интеру» в 5-м туре Серии А. Под руководством португальского специалиста «россонери» выиграли лишь один матч из пяти. Миланское дерби состоится 22 сентября.

По данным La Gazzetta dello Sport, напряженность между Фонсекой и Ибрагимовичем, занимающим должность советника владельца «Милана », обусловлена не только спортивными результатами. Называются три инцидента, которые привели к ухудшению их отношений.

Первый случился во время предсезонной подготовки команды. За день до начала сезона Фонсека сказал, что трансферное окно «Милана» закроется с подписанием Юссуфа Фофана. Однако несколько дней спустя, во время пресс-конференции, посвященной подписанию контракта француза, Ибргимович заявил, что трансферное окно закроется, когда он скажет об этом. Фонсека не оценил слова Ибрагимовича и сообщил об этом руководству клуба.

Два других инцидента произошли за закрытыми дверями в «Миланелло». Первый случился накануне первого матча «Милана» в Серии А против «Торино» (2:2). Ибрагимович собрал игроков на тренировочной базе клуба и поговорил с командой без тренера.

Нечто подобное произошло и перед игрой в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (1:3), когда Златан появился в клубе впервые за две недели. Отмечается, что он настоял на том, что он главный и спрашивал игроков, как у них обстоят дела с Фонсекой.

Напомним, на прошлой неделе La Repubblica сообщила , что отношения самого Златана и владельцами «Милана» находятся в «кризисе».