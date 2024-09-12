Отношения Ибрагимовича и владельцев «Милана» в «кризисе». Одна из причин – участие Златана в видео с шуткой «кто пошевелится, тот гей» (La Repubblica)

Руководство «Милана» недовольно Златаном Ибрагимовичем.

Как пишет La Repubblica, отношения между владельцами «россонери» и Златаном находятся в «кризисе».

Проблемы начались несколько недель назад после того, как бывший нападающий снялся в ролике с ютубером IShowSpeed. В один момент видео блогер сказал: «Кто первый пошевелится, тот гей». После этого Златан и IShowSpeed несколько минут сидели неподвижно.

Сообщается, что это видео вызвало раздражение у боссов RedBird и Elliott, но это не единственная причина, по которой владельцы «Милана» недовольны нынешним советником клуба.

Утверждается, что Ибрагимович отомстил своему бывшему одноклубнику Иньяцио Абате, который не дал его сыну Максимилиану дебютировать за молодежную команду «Милана» в прошлом сезоне.

Этим летом Абате возглавил «Тернану» из Серии C, и после того, как он покинул клуб, Ибрагимович понизил его отца Беньямино, тренера вратарей примаверы, переведя его в женскую команду, а затем уволил без предупреждения.

Еще одна причина, которая привела к напряжению между Златаном и RedBird, заключается в том, что бывший нападающий проводит больше времени в тренировочном центре Висмара, наблюдая за своим младшим сыном Винсентом, чем на базе с первой командой «Милана ».