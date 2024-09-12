  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отношения Ибрагимовича и владельцев «Милана» в «кризисе». Одна из причин – участие Златана в видео с шуткой «кто пошевелится, тот гей» (La Repubblica)
25

Отношения Ибрагимовича и владельцев «Милана» в «кризисе». Одна из причин – участие Златана в видео с шуткой «кто пошевелится, тот гей» (La Repubblica)

Руководство «Милана» недовольно Златаном Ибрагимовичем.

Как пишет La Repubblica, отношения между владельцами «россонери» и Златаном находятся в «кризисе».

Проблемы начались несколько недель назад после того, как бывший нападающий снялся в ролике с ютубером IShowSpeed. В один момент видео блогер сказал: «Кто первый пошевелится, тот гей». После этого Златан и IShowSpeed несколько минут сидели неподвижно.

Сообщается, что это видео вызвало раздражение у боссов RedBird и Elliott, но это не единственная причина, по которой владельцы «Милана» недовольны нынешним советником клуба.

Утверждается, что Ибрагимович отомстил своему бывшему одноклубнику Иньяцио Абате, который не дал его сыну Максимилиану дебютировать за молодежную команду «Милана» в прошлом сезоне.

Этим летом Абате возглавил «Тернану» из Серии C, и после того, как он покинул клуб, Ибрагимович понизил его отца Беньямино, тренера вратарей примаверы, переведя его в женскую команду, а затем уволил без предупреждения.

Еще одна причина, которая привела к напряжению между Златаном и RedBird, заключается в том, что бывший нападающий проводит больше времени в тренировочном центре Висмара, наблюдая за своим младшим сыном Винсентом, чем на базе с первой командой «Милана».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
происшествия
logoИньяцио Абате
дискриминация
Максимилиан Ибрагимович
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобан о Златане в «Милане»: «Гений, я благодарен за возвращение, но не понимаю, чем он занят сейчас. Колоссальная ошибка – расформировать команду, взявшую скудетто и вышедшую в 1/2 ЛЧ»
7сегодня, 10:26
Леау и Эрнандес объяснили Златану свое поведение во время водопоя в матче с «Лацио» готовностью играть без пауз. Футболисты извинились, «Милан» их не накажет
203 сентября, 16:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «С удовольствием пойду. Раньше там был посторонний и нефутбольный человек, а сейчас пришел Станкович, с которым можно говорить на футбольном языке»
38 минут назад
Родри о том, что Хави и Иньеста не выигрывали «Золотой мяч»: «Они ознаменовали собой целую эпоху, но были частью поколения Месси и Роналду»
1221 минуту назад
Студенту нигерийского происхождения грозит тюремный срок за расизм в адрес Сака. Фанат «Арсенала» называл игрока «ниггером», «гребаной обезьяной» и «черным куском дерьма» в соцсети
3539 минут назад
«Барса» расплатилась с «Боруссией» за трансфер Дембеле, совершенный в 2017-м. Итоговая сумма с бонусами – 148 млн евро
2441 минуту назад
Дюгарри о Мбаппе: «Он думает не о футболе, а о политике, деньгах, своем имидже. Килиан утратил простоту, в которой была его сила. Он заблудился, это катастрофа»
1858 минут назад
Сборная России появилась в eFootball, но с выдуманными футболистами
24сегодня, 18:15Фото
ЦСКА арендовал Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа
83сегодня, 18:14Фото
«Ман Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии суперкомпьютера Opta. «Реал» и «Интер» – в топ-3, «Арсенал» – 4-й, «Байер» – 5-й, «Барса» – 6-я
69сегодня, 17:50
В «Реале» предполагают, что спад Винисиуса может быть связан с предложением из Саудовской Аравии и скандалом из-за слов о расизме в Испании и ЧМ-2030
91сегодня, 17:33
«Крылья Советов» арендовали Мендеса у ЦСКА с правом выкупа
43сегодня, 17:12
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Дзюбы об «Акроне»: «Главное для Артема – футбол, а не финансовые запросы. Сыграла роль заинтересованность тренера и руководства»
6 минут назад
Тен Хаг об «МЮ»: «Мы в процессе перестройки. Конечно, результаты никого не устраивают. Посмотрим, где окажемся в мае»
1016 минут назад
«Факел» объявил о переходе Аппаева в «Балтику». У форварда 10 голов в 119 матчах за клуб
635 минут назад
«Барса» предложила провести Финалиссиму на «Камп Ноу». Клуб хочет отдать дань уважения Месси на обновленном стадионе
10сегодня, 18:33
Гвардиола о соцсетях: «Мне не нравятся электронные письма, WhatsApp, все в таком духе. У меня один телефон – без тиктоков, без твиттера, без инстаграма»
11сегодня, 18:23
«Рубин» подписал хавбека «Риеки» Ходжу. Контракт – на 4 года
10сегодня, 18:00
Агент Джикии о «Химках»: «Все скоро узнаете. Но в Турции 13 сентября закрывается окно, там еще две недели есть»
20сегодня, 17:32
«Единственный минус Дзюбы – скорость, в его возрасте происходит снижение. В плане выносливости, силы и здоровья – все в порядке». Экс-тренер Артема по физподготовке о его состоянии
13сегодня, 17:20
«Челси» отдаст Давида Фофана «Гезтепе» в аренду с выкупом за 20 млн фунтов. Сделка с АЕК сорвалась
4сегодня, 17:06
«Химки» объявили о трансфере Варатынова и аренде Исаенко в «Балтику». Тульский «Арсенал» арендовал Волкова
5сегодня, 16:58