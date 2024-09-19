«Милану» предложили услуги Мойеса. Сарри и Терзич – главные кандидаты на пост тренера «россонери»
Агенты предложили услуги Дэвида Мойеса «Милану».
Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Паулу Фонсеку в случае поражения в дерби с «Интером» и рассматривает Томаса Тухеля, Эдина Терзича, Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри ему на замену.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport, «россонери» через агентов предложили назначить Дэвида Мойеса. Сейчас 61-летний специалист находится без клуба после ухода из «Вест Хэма».
Однако «Милан», вероятно, будет рассматривать других кандидатов. Главными из них называются экс-тренер «Челси», «Ювентуса», «Наполи» и «Лацио» Сарри и Терзич, работавший с дортмундской «Боруссией».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Football Italia
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