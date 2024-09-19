«Милану» предложили услуги Мойеса. Сарри и Терзич – главные кандидаты на пост тренера «россонери»

Агенты предложили услуги Дэвида Мойеса «Милану».

Ранее стало известно, что «Милан» может уволить Паулу Фонсеку в случае поражения в дерби с «Интером» и рассматривает Томаса Тухеля, Эдина Терзича , Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри ему на замену.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport, «россонери» через агентов предложили назначить Дэвида Мойеса . Сейчас 61-летний специалист находится без клуба после ухода из «Вест Хэма».

Однако «Милан », вероятно, будет рассматривать других кандидатов. Главными из них называются экс-тренер «Челси», «Ювентуса», «Наполи» и «Лацио» Сарри и Терзич, работавший с дортмундской «Боруссией».