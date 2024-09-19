Энрике о новом формате ЛЧ: «Придется играть с командами, у которых более легкий календарь. Сколько потребуется очков? Многое нужно прояснить»
Луис Энрике признался, что не до конца понимает новый формат Лиги чемпионов.
«Выиграть матч или какой бы то ни было трофей сложно, но мы не знаем масштабов этого соревнования при таком его формате.
Нам придется играть с командами, календарь которых легче, чем у нас. Сколько очков нам потребуется? Есть много непонятных моментов, которые необходимо прояснить», – сказал главный тренер «ПСЖ».
В 1-м туре парижане обыграли «Жирону» (1:0, Далее команда встретится с «Арсеналом», ПСВ, «Атлетико», «Баварией», «Ред Булл Зальцбург», «Манчестер Сити» и «Штутгартом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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