Анри о новом формате ЛЧ: «Мне нравится как телеэксперту, но если рассуждать как экс-игрок и тренер – матчей слишком много» 

Тьерри Анри высказался о новом формате Лиги чемпионов.

На общем этапе турнира клубы проведут по 8 матчей.

«Думаю, для нас, для CBS, это замечательно – больше матчей, больше работы. Но, что касается меня, есть одно «но»: если судить со стороны тренера – игр слишком много. С точки зрения бывшего игрока, не знаю, справятся ли ребята.

В общем, мне нравится это как телеэксперту, но если рассуждать как экс-игрок и тренер – матчей слишком много. Беллингем уже травмирован. Тяжело отыграть весь сезон, а потом поехать на Евро, затем снова возвращаешься в сборную – больше матчей и тут, и там…» – сказал экс-тренер олимпийской сборной Франции, а ныне эксперт CBS.