Аканджи о графике матчей: «Может, завершу карьеру в 30! Если «Ман Сити» дойдет до финала клубного ЧМ – через три недели Суперкубок Англии. А когда отдыхать?»

Мануэль Аканджи обеспокоен большим числом матчей в новом сезоне.

«В Лиге чемпионов все стало сложнее. Играть предстоит с разными командами, в то же время у «Интера» другие соперники. Первый этап попросту стал больше, игр стало больше. Их было шесть, а теперь может быть и десять.

В конце сезона нас ждет клубный ЧМ. За одним матчем идет другой, и я не представляю, как все это будет работать на дистанции в пару сезонов. Будет очень сложно, задумываешься не только о текущем сезоне, но и о следующем. Представьте, мы выиграем чемпионат или кубок, затем дойдем до финала клубного ЧМ – тогда Суперкубок Англии будет всего через три недели. А когда будет отпуск?

Зимой перерыва нет. Если повезет, у нас будет две недели отдыха, а затем надо собираться на новый сезон. А в 2026-м еще и чемпионат мира. И конца этому не видно.

Я не знаю, что из этого получится. Может, я завершу карьеру в 30 лет!» – сказал 29-летний защитник «Манчестер Сити ».