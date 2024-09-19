Эммануэль Пети: «Не согласен с критикой тен Хага. Игроки прячутся за его спиной, они уже давно не очень хороши»
Эммануэль Пети выступил в защиту Эрика тен Хага.
«Я не согласен со всей критикой в адрес тен Хага. Смотрю на игроков и думаю, что они прячутся за его спиной. Мне это не нравится. Это игроки с репутацией, а они прячутся за ним, вместо того чтобы выйти вперед и сделать работу для команды.
Клубу очень тяжело, когда у него постоянно меняются тренеры. Очень жаль видеть «МЮ» в таком состоянии. Премьер-лига нуждается в том, чтобы «Ман Юнайтед» вернулся к лучшей игре, и все начинается с игроков.
Да, тренер несет ответственность за многое, как и совет директоров за то, чтобы все было правильно на трансферном рынке, но в конечном итоге ответственность лежит на футболистов, а они уже давно не достаточно хороши», – сказал экс-игрок сборной Франции BetMGM.
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