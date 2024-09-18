  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тен Хаг о 7:0 с «Барнсли»: «Я не был опустошен после 0:3 от «Ливерпуля», но и теперь не праздную. Посмотрим, где «МЮ» будет в мае»
6

Тен Хаг о 7:0 с «Барнсли»: «Я не был опустошен после 0:3 от «Ливерпуля», но и теперь не праздную. Посмотрим, где «МЮ» будет в мае»

Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» в Кубке лиги.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барнсли» в третьем раунде Кубка английской лиги со счетом 7:0. 1 сентября команда крупно уступила «Ливерпулю» в 3-м туре АПЛ (0:3).

«Я не был опустошен после «Ливерпуля», но и теперь я не праздную. Клуб находится в пути, посмотрим, где мы будем в мае. Мы должны развивать команду.

Для меня и для команды это был идеальный вечер. Мы сделали все, что планировали: выиграли, вышли в следующий раунд, забили несколько отличных голов, хорошо защищались.

Мы работали над нашей моделью игры, так что мы счастливы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Тен Хаг про 7:0 с «Барнсли»: «МЮ» стал забивать, когда нашел свой стиль. Прошлый сезон был тяжелым, но мы завоевали трофей и сейчас стремимся к тому же»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: One Football
logoМанчестер Юнайтед
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoКубок английской лиги
logoБарнсли
logoД3 Англия
logoЭрик тен Хаг
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тен Хаг о целях «МЮ»: «Главное в топ-футболе – трофеи. Важен каждый из пяти турниров, и победа в одном из них означает, что вы хорошо делаете свою работу»
35вчера, 16:15
Роналду отказывался снимать серьги на тренировке «МЮ», несмотря на требование тен Хага. Криштиану выбросил украшение за 1000 фунтов в кусты после попытки Макларена решить проблему
20616 сентября, 21:43
Дуайт Йорк: «МЮ» в миллионе миль от чемпионства. Победа в Кубке еще не делает нас хорошей командой»
316 сентября, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Интер Майами» Месси
37 минут назад
Ассоциация пострадавших от «Бернабеу»: «Верим в правосудие, но опасаемся, что «Реал» пытается выиграть время и изменить лицензию. Бизнес-модель под угрозой – они сделают все, чтобы отбить вложения»
4538 минут назад
Кононов о работе в «Спартаке»: «Знаю суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе. Мы попали в Лигу Европы, мне все нравилось»
3044 минуты назад
Лига чемпионов. «Ман Сити» против «Интера», «ПСЖ» Сафонова примет «Жирону», «Боруссия» Дортмунд против «Брюгге»
40сегодня, 09:25
Пиоли отказал «Роме». Экс-тренер «Милана» возглавит «Аль-Наср» Роналду
30сегодня, 09:20
Умер экс-форвард сборной Италии Скиллачи. У лучшего игрока ЧМ-1990 был рак толстой кишки
56сегодня, 09:16
Мбаппе о дебюте за «Реал» в ЛЧ: «Я знаю, что буду забивать больше. Отличный вечер, было важно начать турнир с победы»
14сегодня, 09:09
«Интер» в гостях у «Манчестер Сити», а у БЕТСИТИ подарок – фрибет до 2000 рублей за первую ставку!
сегодня, 09:00Реклама
Анчелотти о голе Эндрика: «У него есть яйца. Свадьба? За эти дни он показал себя храбрым во всех смыслах»
33сегодня, 08:57
Сетьен заявил, что «Барса» еще не рассчиталась с ним: «Они хотели, чтобы я простил долг, но я не сделал этого. Крайний срок – в конце месяца»
46сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Индзаги о матче с «Ман Сити»: «Это один из худших возможных соперников, очень организованная команда. «Интер» должен провести выдающийся матч, игроки это понимают»
117 минут назад
Судья Кавана сказал Райсу, что ему «не нравится это правило», удаляя хавбека «Арсенала» за откидку мяча с «Брайтоном»
226 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Ульсан» против «Кавасаки», «Шанхай Порт» сыграет с «Дарулом»
2026 минут назадLive
В Казани пройдет международный детский турнир «Кубок Востока» с 20 по 22 сентября
39 минут назад
АЕК анонсировал переход Марсьяля: «Волшебник прибывает». 28-летний экс-форвард «МЮ» сегодня прилетит в Грецию
1959 минут назадФото
«Брюгге» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 08:16
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Хетафе»
2сегодня, 08:05
«Манчестер Сити» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 07:58
Директор «Акрона» Задоян о Дзюбе: «Договорились очень быстро. Его уровень не поддается сомнению. Артем сохраняет очень сложные и важные мячи для команды»
2сегодня, 07:50
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Онлайн-трансляция начнется в 21:15
11сегодня, 07:40