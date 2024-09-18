Тен Хаг о 7:0 с «Барнсли»: «Я не был опустошен после 0:3 от «Ливерпуля», но и теперь не праздную. Посмотрим, где «МЮ» будет в мае»

Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» в Кубке лиги.

«Манчестер Юнайтед » обыграл «Барнсли » в третьем раунде Кубка английской лиги со счетом 7:0. 1 сентября команда крупно уступила «Ливерпулю» в 3-м туре АПЛ (0:3).

«Я не был опустошен после «Ливерпуля », но и теперь я не праздную. Клуб находится в пути, посмотрим, где мы будем в мае. Мы должны развивать команду.

Для меня и для команды это был идеальный вечер. Мы сделали все, что планировали: выиграли, вышли в следующий раунд, забили несколько отличных голов, хорошо защищались.

Мы работали над нашей моделью игры, так что мы счастливы», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг .

Тен Хаг про 7:0 с «Барнсли»: «МЮ» стал забивать, когда нашел свой стиль. Прошлый сезон был тяжелым, но мы завоевали трофей и сейчас стремимся к тому же»