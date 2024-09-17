Тен Хаг о целях «МЮ»: «Главное в топ-футболе – трофеи. Важен каждый из пяти турниров, и победа в одном из них означает, что вы хорошо делаете свою работу»
Эрик тен Хаг считает выигранные трофеи показателем прогресса «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что каждый из пяти турниров важен. В конце концов, в топ-футболе главное выигрывать трофеи и достигать целей.
Вы ставите перед собой конкретные цели на сезон, но также и на более долгосрочную перспективу, в которой вы хотите расти, и поэтому у вас есть стратегия. Вы следуете этой стратегии, чтобы развивать команду и вести ее к прогрессу.
Если вы выигрываете один из пяти трофеев, значит, вы достигаете определенных целей и хорошо выполняете свою работу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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