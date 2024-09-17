Тен Хаг о целях «МЮ»: «Главное в топ-футболе – трофеи. Важен каждый из пяти турниров, и победа в одном из них означает, что вы хорошо делаете свою работу»

Эрик тен Хаг считает выигранные трофеи показателем прогресса «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что каждый из пяти турниров важен. В конце концов, в топ-футболе главное выигрывать трофеи и достигать целей.

Вы ставите перед собой конкретные цели на сезон, но также и на более долгосрочную перспективу, в которой вы хотите расти, и поэтому у вас есть стратегия. Вы следуете этой стратегии, чтобы развивать команду и вести ее к прогрессу.

Если вы выигрываете один из пяти трофеев, значит, вы достигаете определенных целей и хорошо выполняете свою работу», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».