Тен Хаг про 7:0 с «Барнсли»: «МЮ» стал забивать, когда нашел свой стиль. Прошлый сезон был тяжелым, но мы завоевали трофей и сейчас стремимся к тому же»
В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 7:0.
«Начало было тяжелым, но мы набрали неплохую форму. Этот состав играет вместе в первый раз, и как только мы нашли свой стиль игры, мы забили несколько отличных голов.
Думаю, первый гол Маркуса [Рэшфорда] был действительно хорош, как и остальные. Мы играли на большой скорости и были безжалостны у ворот соперника. Ключевым моментом стало правильное отношение и 100-процентная концентрация.
Я уверен, что Рэшфорд будет забивать. Прошлый сезон был трудным для всех, и мы завершили его завоеванием трофея. Об этом нельзя забывать, но мы достигли своей цели и стремимся к тому же и в этом сезоне, мы хотим прогрессировать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
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