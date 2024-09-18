Тен Хаг про 7:0 с «Барнсли»: «МЮ» стал забивать, когда нашел свой стиль. Прошлый сезон был тяжелым, но мы завоевали трофей и сейчас стремимся к тому же»

Эрик тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Барнсли» в Кубке лиги.

В 3-м раунде Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 7:0.

«Начало было тяжелым, но мы набрали неплохую форму. Этот состав играет вместе в первый раз, и как только мы нашли свой стиль игры, мы забили несколько отличных голов.

Думаю, первый гол Маркуса [Рэшфорда] был действительно хорош, как и остальные. Мы играли на большой скорости и были безжалостны у ворот соперника. Ключевым моментом стало правильное отношение и 100-процентная концентрация.

Я уверен, что Рэшфорд будет забивать. Прошлый сезон был трудным для всех, и мы завершили его завоеванием трофея. Об этом нельзя забывать, но мы достигли своей цели и стремимся к тому же и в этом сезоне, мы хотим прогрессировать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в интервью Sky Sports.