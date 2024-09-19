Ольга Смородская: «Надеюсь, Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси»

Ольга Смородская оценила игру Алексея Миранчука.

Российский хавбек сравнял счет в матче «Атланты» с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте. Миранчук забил дебютный мяч в четвертой игре. Алексей поразил ворота ударом из‑за пределов штрафной, отправив мяч в дальнюю девятку.

«Я очень рада за Алексея Миранчука! Леша прошел короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», – сказала экс-президент «Локомотива».