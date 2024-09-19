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Ольга Смородская: «Надеюсь, Миранчук станет более заметной звездой в Америке, чем Месси»

Ольга Смородская оценила игру Алексея Миранчука.

Российский хавбек сравнял счет в матче «Атланты» с «Интер Майами» (2:2) на 84-й минуте. Миранчук забил дебютный мяч в четвертой игре. Алексей поразил ворота ударом из‑за пределов штрафной, отправив мяч в дальнюю девятку.

«Я очень рада за Алексея Миранчука! Леша прошел короткую адаптацию и начал быстро забивать. Желаю ему дальнейших успехов и удачи. Надеюсь, Алексей станет более заметной звездой в Америке, чем Месси», – сказала экс-президент «Локомотива».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМЛС
logoОльга Смородская
logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
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