Быстров о закрытии Comedy Club: «Мне абсолютно фиолетово. Но шутки там смешные, был на нескольких выступлениях»

Владимир Быстров прокомментировал закрытие юмористического шоу Comedy Club.

Комедийный проект на канале ТНТ, который выходил в эфир с 2005 года, прекратит существование 20 сентября.

«Мне абсолютно фиолетово на то, что «Камеди» закрывается. Я был на нескольких выступлениях ребят — шутки смешные, люди приходили и смеялись. Значит, кому-то это нравится.

Если «Камеди» закрывается, значит, придумают что-нибудь другое. Есть много направлений, куда двигаться ребятам. Они участвуют во многих шоу. Не думаю, что закрытие «Камеди» станет для них проблемой», – сказал экс-игрок сборной России.