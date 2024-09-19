Быстров о закрытии Comedy Club: «Мне абсолютно фиолетово. Но шутки там смешные, был на нескольких выступлениях»
Владимир Быстров прокомментировал закрытие юмористического шоу Comedy Club.
Комедийный проект на канале ТНТ, который выходил в эфир с 2005 года, прекратит существование 20 сентября.
«Мне абсолютно фиолетово на то, что «Камеди» закрывается. Я был на нескольких выступлениях ребят — шутки смешные, люди приходили и смеялись. Значит, кому-то это нравится.
Если «Камеди» закрывается, значит, придумают что-нибудь другое. Есть много направлений, куда двигаться ребятам. Они участвуют во многих шоу. Не думаю, что закрытие «Камеди» станет для них проблемой», – сказал экс-игрок сборной России.
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