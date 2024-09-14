Валерий Масалитин: «А где у «Зенита» академия? Зачем она им нужна? Вспомните все результаты «Зенита», кто был в основе? Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов – все питерские»

Валерий Масалитин высказался на тему воспитанников «Зенита».

– Сейчас хвалят «Зенит», который летом приобрел пять россиян.

– А где у них академия? Зачем она им нужна? Где питерские воспитанники? Вспомните все результаты «Зенита», кто был в основе? Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов – все питерские. Сделайте тогда свою академию в Бразилии.

– Много игроков из академии «Зенита» играют в других клубах РПЛ. Например, Козлов. Разве это плохо?

– А почему он не заиграл в «Зените»? Конкуренция, бразильцы. Думаю, если бы таких ребят в составе «Зенита» было человек пять – и на стадион бы больше людей ходило. И опять же, ребята из академии видели бы перспективу, что в основной состав возможно попасть.

Сейчас «Зенит-2» тренируется и играет. А у игроков 0 шансов прорваться в основную команду. Тот же Васильев много играет? Коваленко просидел год, много сыграл? Как они будут расти, если не играют?

– Многие, когда Сафонов переходил в «ПСЖ», отмечали, что, может, он и не будет играть, но будет тренироваться с сильнейшими футболистами.

– Любого игрока назовите мне, который бы сказал: «Хочу на лавочку в «Реал Мадрид», не играть, а просто посидеть». В «Зенит» идут все на лавочку. Вот Мостовой вырос, как он ярко смотрелся на старте сезона. Что толку тренировать? Надо играть, играть и еще раз играть. Ни одна тренировка не заменит игру, – сказал экс-игрок ЦСКА.