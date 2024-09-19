Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Жироной». У 5 игроков «ПСЖ» оценки выше
L’Équipe выставила оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Жироной».
Вратарь Матвей Сафонов, дебютировавший за парижан, получил 5 из 10.
Напомним, Сафонов не пропустил в матче 1–го тура Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0). 25–летний россиянин отразил один удар в створ ворот.
Оценки «ПСЖ»: Сафонов – 5, Хакими – 6, Маркиньос – 7, Пачо – 7, Мендеш – 6, Заир-Эмери – 6; Руис – 4, Витинья – 4, Дембеле – 5, Барколя – 3, Асенсио – без оценки.
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