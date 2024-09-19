Сэйв и фэйл дня ЛЧ – в одном матче! Кипер «Жироны» пустил между ног на 90-й 🤯

А ведь до этого тащил.

1:0 – «ПСЖ» дожал «Жирону» на 90-й минуте, а Матвей Сафонов дебютировал с сухарем.

Первый тайм вышел тусклым. Зато потом началось веселье.

Чудо-спасение Крейчи: как он вообще догнал Дембеле?

«ПСЖ» и «Жирона» атаковали мало, но после перерыва парижан прижали и на 54-й вылетели в опаснейшую контратаку – один на один с голкипером Пауло Гассанигой вывалился Усман Дембеле.

Бежал совсем один прямо с центра поля. Казалось – все, никто Усмана не догонит.

Однако нашелся смелый Крейчи. Он не сдался и пошел до конца – нагнал Дембеле, не стал фолить.

И в последнюю секунду каким-то чудом выбил мяч из-под ноги Усмана.

Шокированный Дембеле повалился на газон и схватился за лицо.

Крейчи ликовал. Это же сэйв дня!

В конце матча «ПСЖ» доминировал: два раза «Жирону» простил Рандаль Коло-Муани, вышедший еще в первом тайме вместо травмированного Марко Асенсио. Могли забить Ашраф Хакими и Дембеле, но все тащил Гассанига.

Дело шло к 0:0... пока не начудил все тот же Гассанига.

Чудовищный ляп Гассаниги – пропустил между рук и ног

На 90-й «Жирона» дрогнула: вратарь Гассанига ловил прострел Нуну Мендеша в штрафную, все выглядело спокойно.

Но Пауло просто не смог зафиксировать мяч. Тот пролетел прямо между ног.

Катастрофа.

Гассанига тащил весь матч: 5 сэйвов, несколько прямо топовых. Но подвел в важнейший момент.

Как сыграл Сафонов?

Матвея совсем не напрягали. Вот два самых ярких момента за 90 минут:

● На 34-й минуте Сафонов уверенно опередил Кристиана Стуани на выходе, забрал мяч.

● 52-я минута: кулаками прервал скидку Стуани на Виктора Цыганкова. Все тихо.

Итоговые цифры: 1 сэйв, 2 перехваченных навеса и 78% точных передач (всего 23, 8 длинных).

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Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press