Глушенков о шансах уехать в Европу: «Господи, там таких футболистов покупают по 30 млн. Больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе»

Максим Глушенков высказался о шансах уехать в Европу из «Зенита».

– Ты уйдешь из «Зенита», только если за тебя предложат 30 миллионов евро?

– Да.

– Понимаешь, что после перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше?

– Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...

– У тебя есть отступные в контракте с «Зенитом»?

– Только для европейских клубов, по-моему.

– Слабо представляю, что придет «Барселона» и скажет, что за 30 миллионов берет Глушенкова.

– Сафонова же за 20 купили? На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе, – сказал игрок «Зенита » Максим Глушенков .

Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»