  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушенков о шансах уехать в Европу: «Господи, там таких футболистов покупают по 30 млн. Больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе»
71

Глушенков о шансах уехать в Европу: «Господи, там таких футболистов покупают по 30 млн. Больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе»

Максим Глушенков высказался о шансах уехать в Европу из «Зенита».

– Ты уйдешь из «Зенита», только если за тебя предложат 30 миллионов евро?

– Да.

– Понимаешь, что после перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше?

– Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...

– У тебя есть отступные в контракте с «Зенитом»?

– Только для европейских клубов, по-моему.

– Слабо представляю, что придет «Барселона» и скажет, что за 30 миллионов берет Глушенкова.

Сафонова же за 20 купили? На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе, – сказал игрок «Зенита» Максим Глушенков.

Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
logoЗенит
logoЛилль
logoПСЖ
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoКраснодар
logoМатвей Сафонов
logoМаксим Глушенков
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о Европе: «В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь не поеду, бороться за выживание неинтересно. Смысл выходить и думать: «Сейчас опять проиграем»? Зачем это надо?»
297вчера, 20:50
Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию»
231вчера, 20:06
Глушенков о «Спартаке»: «Меня и Соболева песочили на теории после «Сочи»: «У вас по датчикам мало смены направления». Соболь забил гол или два, я думаю: «Что?»
113вчера, 19:01
Глушенков об игре сборной с Вьетнамом: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне»
89вчера, 18:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мостовой о словах Глушенкова про сборную: «Все правильно сказал. Так каждый второй футболист считает»
3 минуты назад
«Ман Сити» может быть исключен из Кубка Англии и Кубка лиги, если вылетит из АПЛ из-за дела о 115 нарушениях. Правила турниров допускают это (The Telegraph)
813 минут назад
Депутат Свищев о словах Глушенкова про сборную: «Провокационные высказывания, может, даже иноагента. Неуважение к стране. РФС пора предусмотреть взыскания за действия, порочащие команду»
4657 минут назад
«Прожектор Трибуны» – бесплатный курс спортивного блогинга от Спортса’‘. Присоединяйтесь к урокам!
58 минут назадТрибуна
В контрабанде марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов обвинен воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас. Наркотики нашли в чемоданах в аэропорту
22сегодня, 10:50Фото
Некоторым игрокам «Баварии» не нравится стиль коммуникации Компани. Тренер сообщил состав в мессенджере за день до игры
18сегодня, 10:44
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Химок», «Спартак» сыграет с «Крыльями»
627сегодня, 10:25
Месси, Роналду, Зидан, Иньеста, Кроос, Роналдо, Мальдини, Касильяс – в команде лучших в истории футбола по версии Куртуа
25сегодня, 10:16
Пеп о том, почему Холанд не забил «Интеру»: «Его окружало 6 игроков: 3 сзади, 3 спереди. Соперник был сильнее нас физически»
11сегодня, 09:58
Гендиректор «Аль-Насра»: «Роналду не контролирует клуб. Но он лучший в мире, поэтому указывает, куда нам двигаться. Криштиану – победитель, и мы просим его научить нас побеждать»
56сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов получил от L’Équipe 5 из 10 за матч с «Жироной». У 5 игроков «ПСЖ» оценки выше
10 минут назад
Шмейхель о 0:0: «Очень скучная игра, «Интер» хорошо справился с «Ман Сити». «Этихад» был абсолютно мертв, никакой атмосферы»
119 минут назад
Агент Сафонов не верит, что Соболев станет топ-бомбардиром в «Зените»: «Гонду и Кассьерра сильнее. Дзюба на голову сильнее, он умел держать удар в Санкт-Петербурге»
526 минут назад
«Динамо» Загреб уволило тренера Якировича после 2:9 от «Баварии» в Лиге чемпионов
928 минут назад
Губерниев о словах Глушенкова про сборную: «Спасибо за правду. Ждем через пару лет в «Ман Сити» или «Барсе». Не можешь играть за сборную – развивайся на клубном уровне»
941 минуту назад
Юлиан Нагельсманн: «Германия хочет выиграть ЧМ. Для критиков: «хочет», а не «выиграет». Отдадим все ради этого»
342 минуты назад
Защитник «Химок» Фернандес: «Россия – фантастическая страна с фантастическими людьми. Тут очень чисто, это приятный факт»
548 минут назад
Лингарда оштрафовали на 190000 вон (13300 рублей) за езду на электросамокате без прав и шлема
5сегодня, 10:58
«Реал» планирует играть по схеме с 4 хавбеками в некоторых матчах – для баланса и надежности
9сегодня, 10:48
Терри о клубном ЧМ: «Если ты не Роналду или Месси, у тебя есть только один шанс поучаствовать. Для «Челси» это возможность выиграть трофей и проверить себя на фоне лучших»
1сегодня, 10:28