Глушенков о шансах уехать в Европу: «Господи, там таких футболистов покупают по 30 млн. Больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе»
Максим Глушенков высказался о шансах уехать в Европу из «Зенита».
– Ты уйдешь из «Зенита», только если за тебя предложат 30 миллионов евро?
– Да.
– Понимаешь, что после перехода шансов уехать в Европу стало намного меньше?
– Господи, там таких футболистов покупают по 30 миллионов...
– У тебя есть отступные в контракте с «Зенитом»?
– Только для европейских клубов, по-моему.
– Слабо представляю, что придет «Барселона» и скажет, что за 30 миллионов берет Глушенкова.
– Сафонова же за 20 купили? На данный момент больше представляю себя в «Лилле», чем в топ-клубе, – сказал игрок «Зенита» Максим Глушенков.
Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
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