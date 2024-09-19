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  • Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»
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Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»

Максим Глушенков прокомментировал переход в «Зенит».

– В начале лета, когда ты еще только уходил из «Локомотива», были разговоры, что ты сомневался в правильности переезда в «Зенит», зная историю других российских футболистов, что все обычно заканчивается скамейкой запасных. Такое было?

– Был какой-то момент, сидел в голове, но после обсуждений с руководством «Локомотива», и с Пашей (агентом Павлом Андреевым – Спортс’‘), и с родителями, принял решение, что надо переходить, потому что это совсем другой уровень.

– А кто отговаривал от перехода?

– Никто. Я, наверное, сам себя.

– Именно из-за истории, что русские играют не очень регулярно?

– Ну да, больше не было причин. После неплохого сезона в «Локомотиве» сначала было желание остаться. Когда агент только сказал, что есть предложение, я такой: «Блин». Хочется, но колется, как говорится.

Принял решение и не пожалел, – сказал игрок «Зенита» Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.

Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию»

Глушенков о Европе: «В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь не поеду, бороться за выживание неинтересно. Смысл выходить и думать: «Сейчас опять проиграем»? Зачем это надо?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
Павел Андреев
logoНобель Арустамян
logoМаксим Глушенков
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