Глушенков о переходе в «Зенит»: «Сначала было желание остаться в «Локомотиве» – хочется, но колется. Принял решение и не пожалел, это совсем другой уровень»
– В начале лета, когда ты еще только уходил из «Локомотива», были разговоры, что ты сомневался в правильности переезда в «Зенит», зная историю других российских футболистов, что все обычно заканчивается скамейкой запасных. Такое было?
– Был какой-то момент, сидел в голове, но после обсуждений с руководством «Локомотива», и с Пашей (агентом Павлом Андреевым – Спортс’‘), и с родителями, принял решение, что надо переходить, потому что это совсем другой уровень.
– А кто отговаривал от перехода?
– Никто. Я, наверное, сам себя.
– Именно из-за истории, что русские играют не очень регулярно?
– Ну да, больше не было причин. После неплохого сезона в «Локомотиве» сначала было желание остаться. Когда агент только сказал, что есть предложение, я такой: «Блин». Хочется, но колется, как говорится.
Принял решение и не пожалел, – сказал игрок «Зенита» Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну.
Максим Глушенков: «Не понимаю людей, которые к психологу ходят. У каждого психолога есть свой психолог, значит, у него тоже с головой не в порядке как будто. Не верю, как и в депрессию»
Глушенков о Европе: «В условный «Гавр», «Мальорку» какую-нибудь не поеду, бороться за выживание неинтересно. Смысл выходить и думать: «Сейчас опять проиграем»? Зачем это надо?»
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