Некоторым игрокам «Баварии» не нравится стиль коммуникации Компани. Тренер сообщил состав в мессенджере за день до игры
Некоторые игроки «Баварии» недовольны стилем общения Венсана Компани.
Как пишет Goal.com со ссылкой на kicker, несколько игроков мюнхенского выразили обеспокоенность отсутствием ясности в решениях главного тренера по составу.
Кроме того, некоторые считают, что стиль общения 38-летнего бельгийца оставляет желать лучшего. Отмечается, что Компани сообщил состав команды через WhatsApp всего за день до матча Бундеслиги против «Хольштайн Киль» (6:1).
Хотя «Бавария» победила, некоторым футболистам не понравился такой стиль коммуникации.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости