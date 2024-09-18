Компани о 9:2 с «Динамо» Загреб: «Особенный вечер, «Бавария» получила удовольствие, как и фанаты. Рано судить о нашем прогрессе, трофеи в сентябре не выигрываются»

Венсан Компани доволен разгромом «Динамо» Загреб со счетом 9:2.

«Успешные 90 минут. Команда получила удовольствие от игры, как и фанаты. У нас был совершенно особенный вечер в Лиге чемпионов на своем поле. Я рад за парней, мы продолжаем накапливать ту энергию, которую хотим.

Еще слишком рано судить о нашем прогрессе. Мы идем от игры к игре. Я, честно говоря, получаю удовольствие, но в сентябре трофеи не выигрываются. Нам еще многое предстоит сделать, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться. Подталкивать команду – моя работа.

Финал в Мюнхене – это мечта фанатов, и она должна жить. У меня же в приоритете концентрация на каждом матче, на ближайшем матче, а также на восстановлении энергии и желания побеждать», – сказал главный тренер «Баварии».