Компани о критике назначения в «Баварию»: «Мой отец – беженец из Конго, мои шансы играть в АПЛ были близки к нулю. Я должен остановиться из-за чужого мнения? Давайте вдохновлять людей»
«Хотелось бы подробнее остановиться на этом вопросе. Но это простая работа. Мне нравится работать с игроками, я стараюсь совершенствовать их и команду, совершенствоваться сам. Это не тот вопрос, на который я должен отвечать. Я мог бы ответить подробно, но это того не стоит.
Я вкратце расскажу вам кое-что, просто чтобы доказать свою точку зрения. Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем из Конго. Каковы были мои шансы вообще играть в АПЛ, выиграть что-то в качестве игрока, выступать за сборную? Они были близки к нулю.
Теперь я тренер. Вы перестаете верить в себя из-за того, что говорят другие?
Нужно продолжать идти вперед. Потерпите вы в итоге неудачу или добьетесь успеха – так тому и быть. Но вы всегда можете стать лучше.
В интернете можно найти что угодно, так что я не принимаю это близко к сердцу. Я должен остановиться из-за того, что думают другие? Давайте вдохновлять людей на успех и разрушать барьеры», – сказал главный тренер «Баварии».
«Мой отец – беженец из Конго. Было 0,000 шанса на успех». Компани ответил всем, кто не понял его приход в «Баварию»
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