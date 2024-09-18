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  • Компани о критике назначения в «Баварию»: «Мой отец – беженец из Конго, мои шансы играть в АПЛ были близки к нулю. Я должен остановиться из-за чужого мнения? Давайте вдохновлять людей»
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Компани о критике назначения в «Баварию»: «Мой отец – беженец из Конго, мои шансы играть в АПЛ были близки к нулю. Я должен остановиться из-за чужого мнения? Давайте вдохновлять людей»

Венсана Компани не беспокоит скептицизм по поводу его назначения в «Баварию».

«Хотелось бы подробнее остановиться на этом вопросе. Но это простая работа. Мне нравится работать с игроками, я стараюсь совершенствовать их и команду, совершенствоваться сам. Это не тот вопрос, на который я должен отвечать. Я мог бы ответить подробно, но это того не стоит.

Я вкратце расскажу вам кое-что, просто чтобы доказать свою точку зрения. Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем из Конго. Каковы были мои шансы вообще играть в АПЛ, выиграть что-то в качестве игрока, выступать за сборную? Они были близки к нулю.

Теперь я тренер. Вы перестаете верить в себя из-за того, что говорят другие?

Нужно продолжать идти вперед. Потерпите вы в итоге неудачу или добьетесь успеха – так тому и быть. Но вы всегда можете стать лучше.

В интернете можно найти что угодно, так что я не принимаю это близко к сердцу. Я должен остановиться из-за того, что думают другие? Давайте вдохновлять людей на успех и разрушать барьеры», – сказал главный тренер «Баварии».

«Мой отец – беженец из Конго. Было 0,000 шанса на успех». Компани ответил всем, кто не понял его приход в «Баварию»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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