Уорнок о Кейне: «Феноменальный, очень умный игрок. Он примет участие в 50 голах за сезон в «Баварии», но скептики все равно будут обсуждать игру на Евро и ставить под сомнение его место в сборной»
«Харри Кейн – исключительный профессионал. Что мы точно знаем о Кейне – это то, что у него никогда не было взрывной скорости, его игра строится на мышлении, он видит пространство и предчувствует, куда может попасть мяч – это очень умный футболист.
Он будет доказывать скептикам свою состоятельность еще несколько лет. Люди будут обсуждать его выступления за сборную Англии на Евро-2024. Для него это был неудачный чемпионат Европы.
Что-то пошло не так, и я думаю, что на это повлияло несколько факторов: травма, которую он получил на поздних стадиях Бундеслиги, стиль игры сборной Англии или же вингеры, с которыми он играл, не дополняли его.
Он будет забивать голы в «Баварии», так как ему подходит их стиль игры. Одна из ключевых особенностей команд Венсана Компани – создание большого количества моментов.
Кейн примет участие в 50 голах за сезон с учетом передач, но его роль в сборной Англии по-прежнему будут ставить под сомнение. Не понимаю, почему люди хотят сомневаться в нем, он по-прежнему феноменален», – заявил бывший защитник «Ливерпуля»
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