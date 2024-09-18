В основе – история ада.

После 9:2 в дебютном тренерском матче Лиги чемпионов главного тренера «Баварии» Венсана Компани разозлили на пресс-конференции.

Бельгиец вспылил и эмоционально разложил, почему в него все-таки можно и поверить.

«Мне что, уйти, потому что кто-то так написал?» Компани задели – он ответил

Компани пришел в «Баварию» после вылета из АПЛ с «Бернли». Перемещение необычное в плане статуса. Не решил задачу в Англии – получил немецкий топ-клуб.

На первой же пресс-конференции после матча ЛЧ Венсану закинули вопрос об этом несоответствии. И он отреагировал бурно.

«Я бы хотел поподробнее остановиться на этом вопросе.

Задача у меня простая: я люблю работать с игроками, развивать их, развивать команду, стараюсь развиваться сам. Но я вообще-то хотел сказать о другом. На этот вопрос есть довольно глубокий ответ, хоть тема этого и не заслуживает. Так что я быстро, чтобы обозначить свою точку зрения.

Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем, который приехал из Конго. Какие у меня были шансы сыграть в Премьер-лиге, выиграть что-нибудь, попасть в сборную? Да 0,000 – ноль целых, ноль десятых и тысячных.

Сейчас я тренер. Мне что, перестать в себя верить только из-за того, что говорят другие люди? Мой подход – продолжать работать. Если в конце ждет провал – значит я провалюсь. Если заслужу успех – будет успех.

В интернете можно прочитать столько всего – я не принимаю это на свой счет. Иначе что бы мне оставалось делать? Уйти, потому что кто-то об этом написал?

Давайте лучше мотивировать людей добиваться успеха и преодолевать трудности».

Отец Компани выбрался из ужаса. Бельгия вообще устраивала в Конго ад

Бельгия виновна в геноциде в Конго, мы рассказывали об этом здесь . В конце XIX века король Леопольд устроил в стране отца Компани ад. Колонизированные земли обложили серьезным налогом, его забирали в виде каучука (главный экспортный продукт Конго) и слоновой кости. Чтобы быть уверенным, что местные не обманывают, Леопольд отправил в страну надзирателей с очень кровожадными методами.

Любого, кто не выполнил норму, полагалось расстрелять. Боеприпасов было мало, поэтому в подтверждение правильного использования патрона нужно было отрезать руку убитому. Надзиратели часто расходовали патроны просто так – а руки людям отрезали, чтобы просто отчитаться за патроны.

В подтверждение жутких событий осталось множество фотографий конголезцев без кистей рук.

Условия труда были нечеловеческими, издевательства и пытки – повсеместными.

За несколько лет добыча каучука увеличилась в 40 раз, но население ДРК сократилось примерно в 20. О мародерствах стало известно в Европе, и в начале ХХ века Леопольд был вынужден продать Конго правительству Бельгии, а с 1960-го страна объявила полную независимость от Бельгии.

Папа Венсана Компани, Пьер, бежал в Бельгию в 1975-м – уехал из Конго, потому что там при борьбе элит за власть страдали обычные люди. Папа футболиста выходил на студенческие митинги, из-за этого сначала оказался в армии, а потом – в тюрьме.

Сначала Пьер работал таксистом, чтобы оплачивать учебу (еще в Конго он получал профессию инженера-строителя), а в 1983-м добился бельгийского гражданства. До начала 2000-х он работал по специальности, пока не увлекся политикой и не основал с товарищами партию DRC.

В 2018-м отец Компани стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии. Но чтобы хоть кто-то из Конго мог так пробиться, многие годами страдали.

Венсан Компани явно знает много деталей о пути своих предков.

9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное в первый день ЛЧ

Покер Кейна с тремя пенальти, 9:2 – гора рекордов «Баварии» на старте ЛЧ. У Мюллера свой

Фото: East News /Alexandra BEIER / AFP; commons.wikimedia.org /Alice Harris, Daniel Jacob Danielsen