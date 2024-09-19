«Реал» планирует играть по схеме с 4 хавбеками в некоторых матчах – для баланса и надежности

Карло Анчелотти рассматривает возможность смены схемы «Реала».

Тренер «Мадрида » рассматривает возможность игры с четырьмя полузащитниками, сообщает Marca. Планируется, что с такой схемой команда станет более сбалансированной, а игра – более надежной.

«Реал» не будет играть в четыре хавбека в каждом матче, но будет применять схему в некоторых выездных матчах, а также в играх с сильными соперниками. Идею уже внедряют на тренировках.

Смена схемы приведет к тому, что один из игроков группы атаки будет оставаться в запасе. Отмечается, что в полузащите точно будет играть Джуд Беллингем .