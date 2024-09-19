«Реал» планирует играть по схеме с 4 хавбеками в некоторых матчах – для баланса и надежности
Карло Анчелотти рассматривает возможность смены схемы «Реала».
Тренер «Мадрида» рассматривает возможность игры с четырьмя полузащитниками, сообщает Marca. Планируется, что с такой схемой команда станет более сбалансированной, а игра – более надежной.
«Реал» не будет играть в четыре хавбека в каждом матче, но будет применять схему в некоторых выездных матчах, а также в играх с сильными соперниками. Идею уже внедряют на тренировках.
Смена схемы приведет к тому, что один из игроков группы атаки будет оставаться в запасе. Отмечается, что в полузащите точно будет играть Джуд Беллингем.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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