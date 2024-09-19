Карвахаль о календаре: «Забастовка вполне возможна. Мнение игроков не принимают во внимание. Нужно поднять голос»
Даниэль Карвахаль считает, что забастовка футболистов из-за календаря возможна.
Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри допустил, что футболисты устроят забастовку из-за плотного календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».
«Для нас, футболистов, забастовка вполне возможна.
Мнение игроков не принимают во внимание. Нам нужно поднять голос», – сказал защитник «Реала» и сборной Испании.
Кунде о забастовке игроков: «Придет время объявить ее – это единственный способ заставить власти прислушаться к нам. 70 матчей за сезон – это безумие»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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