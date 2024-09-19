Сергей Семак: «Соболева недооценивают, мы довольны его игрой. Александр – часть «Зенита». Игроки за него, а он – за них»

Сергей Семак высказался об Александре Соболеве.

«Пас Соболева определил ход матча [против «Рубина»]. Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает, — игрового тонуса. Но он его наберет. Игрой Соболева на сегодняшний день мы полностью довольны.

Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят – это их отношение. Что касается Александра . он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он – за них.

Он будет делать все, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», – сказал главный тренер «Зенита ».