Сергей Семак: «Соболева недооценивают, мы довольны его игрой. Александр – часть «Зенита». Игроки за него, а он – за них»
Сергей Семак высказался об Александре Соболеве.
«Пас Соболева определил ход матча [против «Рубина»]. Думаю, его недооценивают. Единственное, чего ему сейчас не хватает, — игрового тонуса. Но он его наберет. Игрой Соболева на сегодняшний день мы полностью довольны.
Встреча Соболева и фанатов не планируется. Многих игроков болельщики не любят – это их отношение. Что касается Александра. он часть нашей команды. Как уже говорили в прессе игроки: все за него, а он – за них.
Он будет делать все, чтобы команда добивалась результата. Я уверен, что Саша нам поможет», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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