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  • Глушенков о «Спартаке»: «Меня и Соболева песочили на теории после «Сочи»: «У вас по датчикам мало смены направления». Соболь забил гол или два, я думаю: «Что?»
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Глушенков о «Спартаке»: «Меня и Соболева песочили на теории после «Сочи»: «У вас по датчикам мало смены направления». Соболь забил гол или два, я думаю: «Что?»

Максим Глушенков высказался о времени, проведенном в «Спартаке».

– Что было плохого в «Спартаке»?

– Я к этой теме уже не возвращаюсь, не хочу что-то вспоминать. Я в общих чертах скажу: наверное, с себя надо было начать в каком-то плане. Но в любом случае были какие-то моменты, когда люди, которые смотрят футбол, я бы даже сказал, что они в нем разбираются, а не просто смотрят, говорили: «Как ты можешь не играть, а играет вот этот, например, человек?» Я говорю: «Вот так вот. Не ко мне вопросы».

Я ушел в аренду в «Крылья» в первый раз. Я хорошо себя показывал, правильно? Прихожу обратно, играю первый тайм с «Сочи». Да, были два момента, когда я не попал по воротам, не забил. И все, меня в перерыве меняют. И на следующий день на теории меня и Соболева, нас двоих песочили: «У вас по датчикам мало смены направления было. Вы как в футбол вообще играете?» Я вот так смотрю, думаю: «Что?» Соболь забил гол или два даже, а «у вас мало смены направления». А что, на смене направления только люди в футбол играют или что? Мне больше вот это было непонятно.

Ну и все. Потом я уезжаю в сборную, потом «кресты». Опять по новой. «Химки», восстановился, отыграл 4-5 игр хорошо. Потом «Крылья», аренда на год. Опять вроде хорошо провел сезон. Опять возвращаюсь, говорят: «Не нужен». И все. Даже в тех моментах, когда я уходил в аренду, моя карьера и так шла в гору. Когда я возвращался, она опять на дно падала.

– Ты слышал версию, что, когда в этому году тебя «Спартак» снова рассматривал, спросили мнение Артема Реброва и он сказал: «Не надо, он коллектив нам испортит».

– Это я видел. Так говорят, я тоже не знаю ничего. Я не пошел бы туда.

– А вообще было предложение?

– Не знаю. Не было, наверное, – сказал нападающий «Зенита» в интервью Нобелю Арустамяну.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
logoСпартак
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoХимки
logoАртем Ребров
logoпремьер-лига Россия
logoНобель Арустамян
logoАлександр Соболев
logoМаксим Глушенков
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